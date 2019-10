Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 7 a sabato 12 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la seconda settimana del mese di ottobre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 7 a sabato 12 ottobre 2019 alle ore 16.10 su Canale 5:

Carmelo è preoccupato per la questione dei braccianti. Prudencio concede il prestito di 500 pesetas a Lola, una ragazza in procinto di contrarre matrimonio. Carmelo e Severo organizzano la fuga da Puente Viejo di Julieta e Saul.

Il dottor Zabaleta fornisce a Isaac la prova che gli permetterà di sciogliere il suo matrimonio con Antolina. Francisca intanto va da Prudencio con una pretesa: vuole che sfrutti la sua attività di strozzino per passarle informazioni su tutto ciò che accade a Puente Viejo. Il sergente Cifuentes non crede alla dichiarazione di colpevolezza di Saul rilasciata prima della fuga, ma comunque, annuncia a Carmelo di poter chiudere il caso. Severo si rivolge a Prudencio per un prestito con la speranza di risolvere il guaio della risaia.

In occasione di una cena in cui sono presenti anche Marcela e Matias, Isaac smaschera Antolina, mostrando il referto del medico che attesta che Antolina era incinta di non oltre 12 settimane nel momento dell'aborto. Antolina ovviamente nega tutto, ma il Guerrero non le crede. Preoccupato per Severo, Carmelo chiede a Meliton di tenerlo sotto controllo senza farsene accorgere. Data la presunta e inspiegabile partenza di Roberto, Maria accetta di restare a Puente Viejo.

Adela riceve un richiamo dal amministrazione scolastica, accusata di insegnamenti liberali e contrari al regime, viene infatti invitata a rivedere i suoi metodi di insegnamento. Grazie alle indicazioni di Zabaleta, Isaac scopre l'identità del padre del bambino che Antolina porta in grembo, un certo Juanote, un uomo molto malato. Il Guerrero va a fargli visita. Don Berengario prega Prudencio di dare una mano a Severo concedendogli il prestito. Intanto Lola inizia ad evitare Prudencio.

Maria non riesce ad accettare l’idea che Esperanza e Beltran diventino gli eredi di Francisca. Severo intanto insiste per avere una risposta da Prudencio riguardo al prestito, ma l’Ortega non sa cosa fare dato che deve ancora dare conto a Francisca. Scoppia una violenta protesta contro Adela, all'insegnate viene addirittura impedito di lasciare la scuola. Francisca scende in piazza per difendere Adela.

Saul e Julieta inviano una lettera in cui confermano di essere arrivati sani e salvi a Roma. Gracia informa Dolores che posticiperà il suo ritorno in città. Prudencio affronta Lola. Francisca dice a Prudencio di accettare di concedere il prestito a Severo, chiedendo però come garanzia i documenti dei suoi possedimenti. Antolina ed Elsa hanno un acceso confronto. Meliton scopre dei problemi economici di Severo e lo dice a Carmelo. Marcela cerca di far ragionare Antolina, che insiste di essere stata incastrata da Alvaro con una cartella clinica falsa.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.