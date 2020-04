Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 6 a sabato 11 aprile 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la seconda settimana del mese di aprile.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 6 a sabato 11 aprile 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Il Tenente Cepeda informa Carmelo che entro pochissime ore Puente Viejo verrà sommersa dall'acqua. Carmelo e Severo cercano di impedirlo. Gracia el frattempo, decide di non partire con la Andalucina.

Severo chiede a Carmelo perché non sia favorevole alla sua proposta di riaprire una fabbrica di gallette, ma mentre i due discutono l'acqua inizia a raggiunge il centro abitato e Carmelo è costretto ad abbandonate la discussione per comunicare a tutti gli abitanti di Puente Viejo di lasciare il paese.

Garcia Morales, poco prima di morire a causa della bomba fatta esplodere da Fernando Mesia, ha ordinato ai suoi funzionari di fermare l'inondazione di Puente Viejo. Inconsapevole della provvidenziale azione del sottosegretario, Francisca, addolorata per l'imminente fine, si rifugia nei ricordi. Un flashback mostrerà alcuni deIi più amati personaggi del passato: Pepa, Tristan, Juan, Soledad, Ramiro, Mariana, Nicolas e tanti altri.

Intanto a Puente Viejo si diffonde la notizia della decisione presa da Garcia Morales: il paese è salvo. Ma i poveri abitanti del paese non immaginano cosa Fernando ha ancora in serbo per loro: incendiare ciò che resta della città!

Maria è pronta partire per Cuba per tornare da Gonzalo, con lei, i piccoli Esperanza e Beltran ed i genitori Emilia e Alfonso. Nel frattempo Fernando porta a compimento il suo diabolico piano dando fuoco all'intera Puente Viejo.

Quando anche la Casona starà per essere avvolta dalle fiamme, Maria si troverà faccia a faccia con il Mesia intenzionato ad ucciderla: se lui non è riuscito ad averla, non dovrà essere di nessun altro. Fortunatamente, la ragazza, che ha con sé una pistola, spara a Fernando uccidendolo, prima che il Mesia possa fare la sua mossa.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.