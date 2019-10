Il Segreto Anticipazioni. da lunedì 4 a sabato 9 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la prima settimana del mese di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 4 a sabato 9 novembre 2019 alle ore 16.10 su Canale 5:

Severo vuole approfittare delle nozze tra Fernando e Maria Elena per vendicarsi contro la Montenegro. Maria confida al nonno di provare invidia per Fernando. Irene non riesce a trovare Severo ed è molto preoccupata che suo marito possa fare una follia. Consuelo pensa che Elsa le stia nascondendo qualcosa sulla sua salute. Victoria Kent arriva a Puente Viejo ed e' fonte di ispirazione per tutte le donne del paese. Francisca ordina a Mauricio di intensificare la sorveglianza su Severo.

Maria Elena prega Raimundo di accompagnarla all'altare: l’Ulloa accetta con piacere a anche Maria acconsente a fare da testimone a Fernando. La cerimonia nuziale viene celebrata senza intoppo: il Mesia e la Casado de Brey diventano ufficialmente marito e moglie. Severo è in ansia: gli artificieri che ha ingaggiato per costruire una bomba sono scomparsi nel nulla.

Il banchetto è una grande festa e tutti stanno trascorrendo un bel pomeriggio quando qualcosa va storto: l’esplosione di un ordigno sconvolge il party, la sposa muore tra le braccia di Fernando. Matias riporta una grave ferita all’occhio, mentre Maria fatica a riprendere conoscenza. Il dottor Zabaleta visita la ragazza, ma la diagnosi non è chiara.

Distrutto dal lutto, Fernando inizia a pentirsi di essere ritornato a Puente Viejo. Francisca, vedendolo a pezzi, dà il permesso per celebrare i funerali della defunta Maria Elena alla villa. Elsa non vuole raccontare ad Isaac di essere ammalata per questo decide di lascialo e allontanarsi. Quest’ultimo, incapace di farsene una ragione, chiede aiuto a Consuelo che inizia ad indagare. Scoperto quanto accaduto durante le nozze di Fernando e Maria Elena, sospetta che la bomba fatta esplodere sia quella che ha fatto costruire lui. L’imprenditore tenta di nascondere il suo nervosismo alla moglie Irene.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.