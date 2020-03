Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la puntate in tra fine marzo e inizi aprile.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Gli uomini radunati da Mauricio riescono a individuare dove è nascosto Fernando. Nel frattempo Prudencio riceve finalmente la lettera che aspettava da suo fratello Saul.

Garcia-Morales ha un acceso confronto con Fernando, ma poi si arrende quando quest'ultimo minaccia di far esplodere una bomba che rischia di fare altre vittime.

Don Berengario informa i parrocchiani della sua nuova vita con Marina, il sacerdote ha deciso di abbandonare l'abito talare per stare con la donna che ama. Irene intanto, suggerisce a Severo di tornare a produrre gallette.

Puente Viejo sta per essere completamente sommersa. L’unico che può salvare la città è Garcia Morales, ma il sottosegretario è costretto in un letto d’ospedale in condizioni estremamente critiche. Nel frattempo, Fernando non si trova più e nessuno sa dove si sia cacciato.

Informati dell'imminente inondazione dal Tenente Cepeda, Carmelo e Severo provano a resistere con tutte le loro forze. Maria invece, ha deciso di lasciare la città e tornare - con i figli ed Emilia e Alfonso - a Cuba, dove spera di ricucire il suo rapporto con Gonzalo.

Francisca approva, seppur dispiaciuta, la scelta della figlioccia. Intanto Carmelo si oppone all’idea di Severo di rimettere in piedo la fabbrica di gallette. Gracia rifiuta l’offerta della Andalucina di un tour in Spagna per ballare il flamenco: preferisce restare accanto a Hipolito e crescere con lui la piccola Belen.

La sommersione di Puente Viejo sembra ormai inevitabile, e Carmelo è costretto ad invitare i suoi concittadini a lasciare le loro abitazioni. Distrutta dalla inaccettabile sconfitta, Francisca si rifugia nei bei ricordi, ripensando ai tempi felici trascorsi in Villa...

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.