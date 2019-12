Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per i primi giorni del 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020 alle ore 16.10 su Canale 5. La soap non andrà in onda né lunedì 30 dicembre né mercoledì 1 gennaio 2020, in occasione dei festeggiamenti per Capodanno.

Isaac si è recato all'incontro con Antolina ma la ragazza non ha nessuna intenzione di lasciare il paese e di non tormentare più Elsa. Durante lo scontro tra i due, la Ramos ha la peggio e cade in un burrone, morendo sul colpo, nonostante il tentativo del Guerrero di aiutarla. Francisca e Mauricio cercano risposte sulla morte di Adela e Maria Elena. Non sono convinti che il responsabile sia Esteban Fraile e si recano a Belmonte per indagare. Intanto però aspettano che Carmelo faccia le sue mosse, cadendo nel loro tranello.

Raimundo confessa a Francisca di sapere che si è recata a Belmonte mentre Matias comunica a tutto il paese quanto è successo ad Antolina. Al funerale della Ramos si presentano solo il lui, Dolores, Isaac e Marcela. Il Guerrero continua a preoccuparsi per la salute di Elsa, che non sembra migliorare. Chiama così il dottor Zabaleta affinché visiti ancora una volta la sua fidanzata. Il medico le consiglia di sottoporsi a ulteriori analisi. Intanto tra Dori e Maria le cose non vanno bene. La Vilches si lamenta che la sua paziente non si fidi di lei e minaccia di lasciare il lavoro. Fernando cerca di fermarla.

Dori decide di lasciare La Habana e di non lavorare più con Maria. La ragazza, spronata da Fernando, cambia idea sulla sua infermiera e si reca alla stazione per impedirle di lasciare Puente Viejo. Purtroppo per lei la Vilches nasconde un terribile segreto. Mentre la Castañeda è inconsapevolmente finita nelle mani di un nuovo nemico, Francisca insinua in Prudencio dei dubbi su Lola – gli dice che è un'assassina. Il ragazzo è furioso e se la prende con Matias e Marcela che l'hanno assunta alla locanda.

Fernando scopre che Francisca e Raimundo stanno indagando su Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte, nemico di Carmelo. Se la Montenegro continua a mettere in dubbio che il Fraile abbia ucciso Adela e Maria Elena, il Mesia si convince che sia lui il responsabile ed escogita un modo per liberarsi di lui. Informa così il Leal dei suoi sospetti e lo invita a presentarsi armato per prendersi la sua vendetta e fa lo stesso con Esteban. Carmelo e il suo nemico si trovano faccia a faccia ma quando il sindaco di Puente Viejo viene ferito, Fernando interviene uccidendo a sangue freddo l'avversario. Intanto il Sergente Cifuentes trova una nota in cui il defunto si assume le responsabilità degli attentati.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.