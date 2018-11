Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018 su Canale 5 alle 16.10.

Fe, Emilia ed Alfonso hanno architettato un piano per mettere fuori gioco una volta per tutte il Generale. Emilia e Alfonso salutano Matias e Marcela, nascondendo ai ragazzi le loro intenzioni. Ma le cose non vanno come previsto: Perez non si presenta all’appuntamento, l'uomo si fa trovare davanti la porta di casa di Emilia e Alfonso.

Un dubbio angoscia Saul che si confida con Severo e Carmelo: teme che dietro ai guai di Julieta ci sia lo zampino di Prudencio. Don Berengario prega Dolores di perdonarlo per aver trattato male lei e la sua famiglia mentre loro si impegnavano a curarlo. In paese tutti apprezzano per le figurine dei paesani, e tutti corrono a comprare all’emporio nella speranza di completare la collezione. Irene fa le valigie e saluta Severo, il quale, nonostante i consigli di Carmelo e Irene, preferisce non confessare alla donna i suoi sentimenti.

Il Generale è scomparso e i suoi soldati iniziano ad interrogare tutti i cittadini di Puente Viejo, spesso con violenza. Emilia e Alfonso, che sono finalmente riusciti a liberarsi di Perez una volta per tutte, tengono ben celato il loro segreto. Fe viene accusata di aver avvelenato i calici di vino, facendo addormentare i soldati del Generale.

Convinta da Saul, Julieta decide di fuggire per sempre da Puente Viejo, anche se ha paura delle ripercussioni sull'Ortega. Fernando ha preso il controllo della villa e non perde occasione per rimarcarlo. Il cadavere del Generale viene ritrovato e tutti i sospetti ricadono su Alfonso ed Emilia, i quali, consapevoli di rischiare la galera, progettano la fuga. Isaac incontra il suo amico Matias, ma non gli racconta delle sue tragiche nozze e non fa parola neppure della presenza di Antolina.

Julieta e Saul decidono di tentare la fuga e, grazie alla messinscena di Consuelo che finge un malore, riescono ad eludere la sorveglianza. Severo va a casa di Irene per dichiararle il suo amore. Saul e Julieta vengono fermati dalle guardie mentre tentano di lasciare per sempre Puente Viejo. Prudencio paga la cauzione di suo fratello, ma per Julieta decide di non muovere un dito.

Saul, pronto a liberare l'Uriarte, confessa al sindaco e all’avvocato di aver ucciso lui don Ignacio. Emilia ed Alfonso trovano rifugio alla Villa. Fernando accetta di dargli una mano, anche se all’inizio è un po' titubante. Dolores cerca di vendere il suo nuovo prodotto che aiuta ad avere un seno prosperoso. Isaac è rientrato a Puente Viejo, ma senza la sua amata moglie. Il ragazzo non è riuscito a sposarla: la povera Elsa è stata uccisa proprio durante la cerimonia. Severo raggiunge Irene e le confessa i suoi sentimenti; anche Irene esce allo scoperto confessando di essere innamorata di lui. Emilia e Alfonso si nascondono nella Villa mentre gli uomini del generale e dalla Guardia Civile sono sulle loro tracce.

Scopri tutte le news e le anticipazioni riguardanti Il Segreto.