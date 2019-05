Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Antolina ha rivelato a Isaac che tempo addietro Elsa venne ricoverata in una clinica psichiatrica. Il Guerrero decide di indagare e di scoprire se davvero le parole di sua moglie corrispondano a verità. La Laguna intanto non riesce a togliersi di dosso la nomea di essere una ladra e continua a subire le pesanti critiche degli abitanti di Puente Viejo. Severo conferma a Eustaquio Molero la sua intenzione di non vendergli le terre di Las Lagunas e l'imprenditore è fuori di sé.

Isaac scopre che Antolina gli ha detto la verità ed Elsa è stata ricoverata in un manicomio dopo la morte della madre. Fernando rivela a Maria di non sapere dove sono stati nascosti Emilia e Alfonso. I criminali, da lui assoldati, non rispettano i suoi ordini. Maria concede al Mesia il suo appoggio e la sua fiducia e lo lascia allontanare da Puente Viejo per le indagini.

Elsa è in difficoltà. Ora che Isaac sa del suo ricovero, non sa come giustificarlo e il Guerrero si arrabbia con lei perché non gli ha mai raccontato questo segreto, nemmeno quando erano una coppia. Carmelo mette nelle mani di Saul una pistola, affinché l'Ortega possa difendersi dalle ritorsioni dei Molero. Poco dopo Lamberto, il figlio di Eustaquio, si presenza alla locanda di Matias e Marcela con degli operai e inizia a provocare Julieta, là con loro.

Elsa è convinta che la gravidanza di Antolina non si vera e che la ragazza sia solo facendo del teatro. Isaac va su tutte le furie mentre Zabaleta dice ad Antolina scopre che la sua gravidanza ha qualcosa di sospetto e di insolito. Saul vuole proteggere Julieta e punta la pistola contro Lamberto, che lo denuncia. Meliton consiglia a Saul di costituirsi e così l'Ortega viene arrestato.

Zabaleta è convinto che Antolina non possa essere incinta di sei mesi. I sintomi sono infatti quelli di una gravidanza al primo trimestre e la bionda cerca di depistare il medico con delle scuse poco plausibili. Zabaleta non cade nel tranello di Antolina e le annuncia comunque che sarà assente da Puente Viejo per qualche giorno. Saul viene scarcerato dopo poche ore e Prudencio gli consegna i documenti che attestano l'annullamento del matrimonio con Julieta, firmato dalla Sacra Rota.

Antolina ha ancora dei piani per distruggere Elsa. Durante la festività di Santa Lucia, fa in modo che la sua nemica la raggiunga su un dirupo e, davanti a tutti, inscena una tragedia. Fa credere infatti che la Laguna – in preda all'ira – la spinga giù per ucciderla o per farle perdere il bambino. Antolina riesce nel suo intento: abortisce. Isaac, furioso, corre da Elsa e l'accusa di aver ucciso suo figlio.

Nonostante l'impegno, Fernando non sa come liberare Emilia e Alfonso. Poco tempo dopo i rapitori si mettono in contatto con lui mentre Saul e Julieta cominciano a organizzare il loro matrimonio e chiedono a Don Berengario di celebrare le loro nozze.

Hipolito finalmente torna a casa ma con lui non ci sono né Gracia né la piccola Belen. Il ragazzo spiega che sua moglie si è recata insieme alla bambina, a far visita ai suoi familiari. Dolores non è per nulla contenta di questa situazione.

