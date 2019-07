Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap di Canale 5 per la settimana a cavallo tra luglio e agosto.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019 su Canale 5 alle 15.40.

Alvaro ha accettato l'incarico di medico ufficiale del paese e rimarrà a Puente Viejo. Antolina intanto continua ad insinuare in Isaac il sospetto che Alvaro ed Elsa abbiano una storia. Julieta non riesce a superare lo stupro subito da Eustaquio e Lamberto Molero e si chiude in se stessa, profondamente depressa. Nel frattempo Meliton, convinto che i due uomini siano morti, continua le ricerche.

In città un forestiero, Faustino, interroga tutti sul conto di Fe, la donna resta sconvolta nel vederlo e si nasconde nella bottega. Francisca non vede di buon occhio il legame tra Roberto, Maria, Esperanza e Beltran, sembrano quasi una famiglia. Fernando, nel frattempo, cerca di scoprire se ci sono macchie nel passato di Roberto.

Mentre Isaac è in crisi, convinto di poter perdere Elsa per sempre, Antolina intima a Carmelo di destituire Alvaro dal ruolo di medico ufficiale di Puente Viejo. Il sindaco rifiuta però di sottostare alle minacce dell'ex ancella. Francisca chiede l'aiuto di Fernando per allontanare definitivamente Roberto da Maria. Faustino cerca di avere da Mauricio informazioni su Fe, la donna intimorita trova ospitalità da Saul e Julieta.

Roberto si dichiara a Maria, ma lei ama ancora Gonzalo ed è costretta a rifiutare la corte dell’amico. Antolina odia Alvaro e gli attribuisce ogni colpa per l’aborto subito qualche mese prima. Fe, rivela a Mauricio la verità su Faustino: era uno degli scagnozzi di don Vicente, capo della casa di tolleranza dove è stata rinchiusa mentre cercava informazioni su Nazaria. Si scopre così che Faustino è venuto a cercare il denaro che Fe ha sottratto quando è scappata.

Don Berengario è preda dei sensi di colpa, dopo aver ucciso Lamberto nel tentativo di difendere Carmelo. Ma il Sindaco cerca di tranquillizzarlo assicurandogli che la guardia civile non ritroverà i corpi dei Molero. Julieta, intanto è sempre più depressa e Saul, non sapendo dello stupro non riesce a capire cosa stia accadendo.

Per dei lavori di falegnameria al dispensario, Alvaro vuole assumere Isaac. Antolina però va su tutte le furie, convinta che il marito possa così avvicinarsi troppo a Elsa. Fernando studia un nuovo piano per liberarsi di Roberto: organizza una festa in suo onore per metterlo in difficoltà. Ma il Mesia sembra aver fatto male i suoi conti, Roberto, intrattiene in maniera eccellente i suoi ospiti e fa anche un romantico ballo con Maria.

Faustino pretende che sia Fe in persona a ridargli il denaro; Mauricio è costretto ad accettare. Isaac non si fida di Alvaro ed i suoi sospetti aumentano quando, cercando tra le sue cose, trova una borsa piena di gioielli. Il Sergente Cifuentes indaga sull'aggressione a Julieta perché sospettoso della versione di Berengario e Carmelo.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.40.