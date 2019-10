Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 28 ottobre al 1 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni delle puntate in onda a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre 2019 alle ore 16.10 su Canale 5:

Antolina paga Rufina perché picchi Elsa. Quest'ultima viene ridotta in fin di vita e Cifuentes è pronto a constatarne la morte quando interviene il dottor Zabaleta, il quale riesce fortunatamente a farla rinvenire, poi viene medicata e ricoverata in infermeria. Severo mostra a Carmelo il magazzino dove Francisca ha stipato il riso e poi gli confida di non avere i soldi per ripagare Prudencio. Isaac affronta Antolina, ma lei continua a difendere il suo matrimonio fingendosi innocente. Gracia, stanca di non fare altro che la mamma, chiede al sindaco di poter riprendere la sua carriera da consigliera.

Fernando, pronto a sposare Maria Elena la sorprende con una romantica dichiarazione d’amore alla presenza di Francisca e Raimundo. La coppia decide di sposarsi a Puente Viejo. Il dottor Zabaleta visitando Elsa scopre che la donna ha contratto una misteriosa malattia. Isaac, informato da Cifuentes sulla possibile complicità di Antolina e Rufina, ha un aspro confronto con la moglie.

Prudencio continua a sospettare di Lola, che appare sempre più sfuggente nei suoi confronti. Isaac ricatta Antolina: se non rivedrà le accuse contro Elsa, la incastrerà per la morte di Jesus. Maria Elena sorprende Fernando regalandogli la tenuta La Havana, la stessa acquistata in precedenza da Maria e Roberto. Prudencio non sa come comportarsi con Severo, Francisca insiste affinché pretenda subito il saldo del debito, ma Saul si è messo in contatto con lui per pregarlo di rimandare il pagamento di un anno.

Onesimo e Meliton sono rivali in amore per Saturna, la nuova pescivendola di Puente Viejo. Severo nel frattempo trama qualcosa di brutto: si è messo d'accordo con degli artificieri per costruire una bomba. Intanto, Prudencio concede una proroga al Santacruz, di nascosto da Francisca. Visto l’acquisto de La Havana, Maria Elena e Fernando rimarranno a Puente Viejo dopo il matrimonio. Francisca non accoglie bene la notizia e fa di tutto per irritare il Mesia.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.