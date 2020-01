Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per l'ultima settimana del mese di gennaio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 16.10 su Canale 5.

Francisca, accompagnata da Mauricio, si reca a La Puebla per fermare l'inaugurazione della diga. Lola e Prudencio ritrovano l'intesa sentimentale con lo scopo di bloccare l’inaugurazione della diga.

Durante una seduta di terapia, l'infermiera Vilches sembra in trance e pronuncia frasi senza senso, parlando di bambini e facendo riferimento ad un misterioso incendio. Poi però ritorna in sè e chiede a Maria di dimenticare l'accaduto.

Francisca ritorna dal suo viaggio ed insieme a Raimundo, Severo e Irene attende l'esito della petizione per il blocco della diga. i cittadini hanno chiesto alle autorità il fermare l'operazione, ma il tribunale ha purtroppo respinto la richiesta. Nel frattempo Dolores tiene sott'occhio il rapporto tra Esther e Berengario, convinta che ci sia qualcosa di losco.

Mentre Paco, il padre di Marcela, è in cerca di un misterioso ladro di farina, Maria è sconvolta per la strana situazione vissuta con Dori Vilches, anche se preferisce non raccontare nulla a Fernando. Nonostante la serenità ritrovata, Lola pare inaspettatamente voler chiudere la relazione con Prudencio. Severo e Carmelo non riescono a comprendere perché Morales si accanisca contro gli abitanti di Puente Viejo.

Francisca è sempre più nervosa a causa dei piani distruttivi di Morales. Elsa rientra dal suo viaggio con una importante notizia: Alvaro, roso dal rimorso per averla truffata, le ha restituito parte dell’eredità che le ha sottratto. Garcia Morales contratta con gli abitanti di Puente Viejo per dare loro un indennizzo che li esorti a lasciare la proprietà senza creare problemi. Maria vuole scoprire di più sul rapporto tra Dori e Fernando e chiede ad entrambi come si sono conosciuti.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.