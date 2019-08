Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 26 a a venerdì 30 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per l'ultima settimana di agosto.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019 su Canale 5 alle 15.40.

Fe viene ferita gravemente da Faustino e Mauricio la porta al dispensario. Tra Antolina e Isaac i rapporti sono sempre più tesi perché lei è gelosa, inoltre la ragazza ha visto l'ex parlare con un uomo misterioso e vuole capire do chi si tratti. Mauricio, intanto, è costretto a dare agli abitanti di Puente Viejo la triste notizia dell'omicidio di Fe. Meliton vuole informare la guardia civile, ma il capomastro rifiuta dicendo di volersi dedicare prima di tutto al funerale.

Carmelo e Don Berengario si consultano sulla versione da dare agli inquirenti riguardo al decesso di Eustaquio e Lamberto Molero. Saul non sa come dare a Julieta la notizia della tragica morte di Fe. La Uriarte è infatti distrutta dal dolore. Elsa nota infatti che Alvaro non sembra affatto affranto dalla morte di Fe, a cui pare essere stato proprio lui a prestare soccorso.

Nel giro di poco si scopre che Fe è ancora viva: Mauricio ha messo in scena la sua morte d'accordo con Alvaro, per permettere la fuga dal paese. Godoy chiede il supporto di Raimundo, il quale propone di mandare Fe in America da Rosario e Prado. Intanto alle persone care a Fe viene raccontata la verità durante la veglia funebre.

Alvaro ed Elsa si baciano. Antolina scopre che la persona con cui stava parlando Isaac è un investigatore privato, un certo Agapito. Per evitare l'interrogatorio di Cifuentes, Berengario finge un malore. Francisca comanda a Fernando di spiare Maria e Roberto. Elsa rivela a Marcela del bacio con Alvaro. Isaac nel frattempo soffre di gelosia per l’avvicinamento tra l'ex e il dottore.

Carmelo soffre di insonnia e Adela cerca di capire cosa non va. Prudencio va trovare Julieta. Gonzalo invia a Maria un pacco con una lettera, in cui le dice di amarla ancora, e dei doni per i bambini. Roberto sta vicino a Maria in quei difficili momenti facendo infuriare Fernando. Meliton vuole partecipare al concorso per il titolo di miglior Alguacil dell’anno. Fe è pronta andare in America da Rosario e Prado, ma dice a Mauricio che sarebbe contenta di averlo accanto.

Elsa sorprende Isaac e Alvaro mentre litigano furiosamente, ma quest’ultimo racconta una falsa versione di quanto realmente accaduto. Francisca decide di offrire del denaro a Roberto per convincerlo a lasciare Puente Viejo. Meliton assume un atteggiamento sempre più severo con i concittadini. Adela e Irene convincono Julieta a fare una passeggiata.

Fe affida a Matias e Marcela la vendita della sua bottega. Francisca e Fernando offrono dei soldi a Roberto, ma lui temporeggia dicendo di volerci pensare. Matias dice all'amico Isaac di lasciare libera Elsa permettendole di vivere la sua vita. Fe dice chiaramente a Mauricio che non lascerà la città senza di lui. Don Berengario fa sapere a Julieta e Carmelo che vuole raccontare la verità sulla morte di Eustaquio e Lamberto Molero.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.40.