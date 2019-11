Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 25 a sabato 30 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per l'ultima settimana del mese di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 18 a domenica 24 novembre 2019 alle ore 16.10 su Canale 5. La soap non andrà più in onda di sabato perché sostituita dal pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.

Raimundo racconta a Severo come ha ottenuto una sua impronta digitale e come Francisca abbia fatto a rubare la prova nell'archivio della Guardia Civile.

Mauricio prova a contestare gli ordini criminali di Francisca, ma la donna riesce a convincerlo che farà la cosa giusta: si vendicherà facendo uccidere Adela e Irene.

Maria si illude che il dottore che conosce Fernando possa farla guarire e lo confida a Don Berengario. L'operazione di Elsa è andata a buon fine.

Mentre Isaac attende il risveglio della Laguna, Marcela porta il piccolo Carmelito ad una festicciola organizzata alla villa, insieme a Esperanza, Beltran e Camelia. Irene e Adela nel frattempo rimangono vittime di un terribile incidente automobilistico. La Campuzano è salva Irene invece perde tragicamente la vita.

Severo intanto è in ansia perché non sa dove sia Carmelito, la situazione si calma subito quando il bambino viene ritrovato. Mauricio è sconvolto nell'apprendere dell'incidente, non riesce a capire cosa sia successo e fa sapere a Raimundo che non è stato lui a provocare la morte della maestra.

Tutta Puente Viejo è vicina a Carmelo per ricordare Adela; ma il primo cittadino vuole solo scoprire cosa realmente accaduto alla moglie e per questo convoca un meccanico e gli chiede di eseguire una perizia sull'auto…

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.