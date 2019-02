Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 25 a domenica 3 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Lunedì 25 febbraio 2019: Elsa sospetta un passato tra Antolina e Jesus

Grazie all'aiuto di Consuelo, la Laguna incontra Isaac in un posto isolato. Elsa non si spiega come Isaac possa conoscere i particolari della morte di sua madre ed è certa che sia stata Antolina a riferirglieli. La Laguna sospetta che l’ex ancella abbia avuto una storia con suo fratello Jesus. Don Berengario deve far fronte ai vari pettegolezzi sul suo conto e quello di donna Magdalena.

Martedì 26 febbraio 2019: Adela scopre di rischiare la vita

Poco prima di lasciare l'ospedale, Adela scopre dal dottor Iglesias di essere in pericolo di vita a causa di alcune schegge della pallottola rimaste conficcate nel suo cervello. Tiburcio sente tanto la mancanza di Dolores.

Mercoledì 27 febbraio 2019: Elsa e Amancio si ricongiungono

Adela torna a casa, ma mantiene il segreto sulle sue condizioni di salute. Elsa e don Amancio si ricongiungono, la ragazza è sconvolta, ma anche felice di sapere che suo padre sia ancora vivo, ma la verità non è ancora venuta a galla.

Giovedì 28 febbraio 2019: Fernando salva Raimundo e Francisca

Donna Magdalena scompare improvvisamente da Puente Viejo e don Berengario è in pensiero. Nel frattempo Fernandoriesce a fermare Fulgencio evitando che uccida Francisca e Raimundo, anche se lo psichiatra non sembra voler rinunciare alla sua vendetta.

Venerdì 1 marzo 2019: Antolina rivela ad Amancio che sposerà Isaac

Pur di andare contro Elsa, Antolina rivela a Amancio che sta per sposare Isaac. L'uomo è sconvolto dalla inaspettata notizia, ma non reagisce con rabbia, a differenza di ciò che Antolina racconterà a Marcela. Amancio, dopo aver riflettuto meglio sul da farsi, prega Elsa di seguirlo e tornare a casa.

Domenica 3 marzo 2019: Fernando ha delle gravi crisi

Saul, dopo aver ottenuto indicazioni da Mauricio, va alla ricerca di Raimundo e donna Francisca. Raimundo scopre che Fulgencio ha avuto un ruolo nel rapimento della moglie. Il cugino della Montenegro lascia intendere a Raimundo che sia lui che Francisca sono nelle sue mani e che intende vendicarsi. Le crisi di Fernando sono sempre più frequenti.

