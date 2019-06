Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Alla villa si organizzano le ricerche di Esperanza e Beltran, dispersi dopo un incidente d'auto. Tutti sono sconvolti dal ritrovamento dell’autista e della bambinaia morti, ma Maria non si arrende. Fernando e Prudencio scovano una grotta in cui potrebbero essere nascosti i bambini, ma il Mesia si sporge troppo e cade da un dirupo, perdendo i sensi.

L'abito da sposa di Julieta viene fatto a pezzi e la ragazza, spaventata, vorrebbe fermare i preparativi per le nozze con Saul. Elsa, nel frattempo, decide di lasciare Puente Viejo, anche se Consuelo cerca di convincerla a restare. Fernando rinviene e salva Esperanza e Beltran, intrappolati in una grotta, rischiando però la sua stessa vita.

Francisca ospita i bimbi alla Villa. Marcela e Camelia sono malate, hanno contratto la varicella. Il dottore mette in guardia Carmelo informandolo della diffusione del virus e invitandolo ad aprire un ospedale da campo. Elsa ascolta i consigli di Consuelo e decide di restare, a patto che Carmelo le affidi la gestione dell’ospedale; la ragazza è infatti immune alla malattia dato che l'ha contratta quando era ancora una bambina.

Prudencio segue Julieta: potrebbe essere lui il misterioso individuo che minaccia Uriarte? La ragazza, intanto è pronta a rimandare il matrimonio, ma Saul la convince a non farlo. Antolina è furiosa nel sapere che Elsa ha ottenuto il lavoro in ospedale perché teme che la ragazza possa così riconquistare la fiducia dei compaesani.

Mentre Fernando si sta pian piano rimettendo, Raimundo riflette sulla possibilità di affidargli la gestione economica della villa, ma Francisca si oppone. Il dottor Zabaleta, oberato di lavoro, affianca ad Elsa, Alvaro Fernandez. Il medico però disprezza la Laguna e la ritiene un’assassina di bambini per l'aborto causato ad Antolina.

Fernando, tornato cosciente, è felice di vedere Maria al suo capezzale. Francisca intanto chiede perdono a Maria per ciò che le ha fatto in passato. Julieta pronta a sposarsi, sparisce pochi attimi prima dell'ingresso in chiesa. Saul è certo che qualcuno l’abbia rapita. Tra Elsa e Alvaro è guerra. Antolina chiede ad Isaac di partire, come le aveva promesso, ma l’uomo rifiuta mettendo come scusa dei lavori da portare a termine.

Fernando grazie a Prudencio scopre del ritorno di Gonzalo. Le ipotesi di Saul era giusta: Julieta è stata sequestrata. La ragazza, rinchiusa in una casa, cerca invano di fuggire. Onesimo, Paco e Meliton sono emozionati per l’imminente arrivo della stella cometa su Puente Viejo.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.