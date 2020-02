Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap di Canale 5 per l'ultima settimana del mese di febbraio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 29 febbraio 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Francisca, padre Anselmo e Don Berengario cercano di far ragionare in qualche modo il sottosegretario, l'inondazione è imminente e Morales sembra pronto ad andare fino in fondo. Fernando nel frattempo cade nella trappola di Severo e Carmelo, rivelando l'alleanza proprio con il minaccioso Garcia Morales, che si scopre essere Zio della defunta Maria Elena.

Don Anselmo insinua il dubbio in padre Berengario sul fatto che Esther non sia davvero sua figlia e possa aver mentito sulla sua età, ma il sacerdote sembra non avvallare l'ipotesi dell'amico, è infatti inspiegabilmente certo che la ragazza sia il frutto dell'amore consumato anni prima con Marina.

Convinto da Irene, Anacleto pubblica un articolo contro Garcia-Morales, e il sottosegretario si infuria. L'infermiera Vilches narcotizza Maria e la lega al lettino, poi la minaccia con un bisturi.

Esther ha raccontato che Marina è morta, ma quando la donna si presenta all'improvviso a Puente Viejo il piano della ragazza rischia di fallire; è per questo che la Soto insisterà con sua madre affinché se ne vada, purtroppo senza successo!

Fernando rientra improvvisamente a La Habana salvando Maria, Dori infatti sarà costretta a rinunciare a fare del male alla ragazza. Poco dopo il Mesia si trova a parlare da solo con l'infermiera, dopo averle giurato amore eterno, afferra il bisturi con cui la donna ha minacciato Maria la pugnala uccidendola.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.