Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per la prima settimana del mese di marzo.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Fernando posizionerà un fucile di fronte ad una finestra e, dietro ad esso, delle sedie su cui ha legato Raimundo e Irene, nella speranza che Severo e Carmelo, una volta arrivati sul posto, notino l’arma e facciano fuoco contro di loro, uccidendoli. Fortunatamente la scaltra Francisca riuscirà ad evitare il peggio e a trarre in salvo i due. Nel frattempo a La Habana Maria è scomparsa.

Raimundo scopre una pista ideata da Fernando per condurre tutti a un vecchio monastero e attuare il suo piano di morte. Maria viene infatti sequestrata e condotta nello stabile imbottito di tritolo dal pericoloso Fernando, a sorpresa però, Maria riesce a mettersi in piedi e a far esplodere l'ordigno, ponendo fine alla vita di Fernando, e salvando la sua e quella degli altri.

Nonostante Prudencio abbia tentato di rassicurarla, Lola decide di non assecondare la sorella e di non acquistare il terreno proposto. Dietro spinta di Francisca, l’usuraio Pablo Armero torna a minacciare l'Ortega, ormai senza più l'appoggio della Montenegro.

Mentre Tiburcio e Hipolito comprano la lavabiancheria a Dolores e Gracia, la bottegaia decide di far visita a Don Berengario per capire cosa si nasconde dietro l’arrivo di Marina, la madre di Esther.

Dopo l’esplosione del monastero, la Guardia Civile conferma la morte di Fernando, nonostante il mancato ritrovamento del suo corpo. Maria chiede perdono a Francisca e Raimundo e torna a vivere in villa.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.