Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 2 a sabato 7 dicembre 2019

Le anticipazioni della soap per l'ultima settimana del mese di dicembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 2 a sabato 7 dicembre 2019 alle ore 16.10 su Canale 5.

Raimundo è preoccupato, teme che Carmelo possa colpire Francisca e i suoi familiari e quindi ordina a Mauricio di scortare Maria e Fernando che si trasferiranno a La Habana. Elsa si risveglia ma per sciogliere la prognosi dovrà sottoporsi ad altri esami. Francisca tornata da La Puebla scopre che Maria non è più alla villa.

Lola racconta un'altra bugia a Prudencio per poter andare da Francisca e ricevere da lei nuovi ordini. Durante una passeggiata, Francisca e Raimundo sono nel mirino di Carmelo. Dolores fa di tutto per evitare di incontrare la baronessa dopo che ha scoperto che la donna è la madre, e non la nonna, del bambino con cui aveva combinato un matrimonio per Belen.

Antolina non prende ebene la notizia del ritorno di Elsa a casa. Carmelo spara contro Francisca, ma Mauricio salva la sua Signora facendo da scudo con il suo corpo e resta gravemente ferito. Consigliata da Fernando, Maria, pronta a proteggere i suoi figli, allontana Esperanza e Beltran mandandoli in un collegio.

Lola intanto cerca di tenere a distanza Prudencio. Antolina rivela ad Elsa che Adela è morta, facendo arrabbiare Isaac. Raimundo si allea con Irene, i due tentano in ogni modo di fermare la guerra tra Severo, Francisca e Carmelo. La Baronessa, indignata dal comportamento arrivista di Dolores, lascia Puente Viejo.

Irene e Raimundo sospettano di Fernando. Francisca continua a mostrarsi offesa dalla decisione di Maria di trasferirsi a La Habana. Un luminare tedesco arriva in paese per visitare Maria; Antolina intanto confezione una bomba rudimentale allo scopo di incendiare la casa di Elsa e Isaac.

Raimundo è d'accordo sul fatto che Fernando sia l’unico ad aver tratto vantaggio delle ultime disgrazie, visto che è riuscito così a riprendersi Maria. Quest’ultima scopre inoltre dal dottor Carrillo, in realtà corrotto da Fernando per mentirle, che resterà paralizzata per sempre. La ragazza è distrutta. Antolina tenta di far ammalare nuovamente Elsa…

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.