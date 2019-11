Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 18 a sabato 23 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per la terza settimana del mese di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 18 a sabato 23 novembre 2019 alle ore 16.10 su Canale 5. La soap non andrà più in onda di sabato perché sostituita dal pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.

Vengono trovate delle impronte digitali sui residui dell'ordigno, e Carmelo teme che siano di Severo. Antolina vuole contribuire alla colletta per l'operazione di Elsa. Prudencio si dichiara a Lola e poi la bacia. Francisca convince Raimundo a procurarsi un'impronta di Severo.

Francisca vuole procurarsi un'impronta di Severo per poterlo incastrare, mentre al contrario Raimundo, convinto della sua innocenza, per poterlo scagionare. Anche Mauricio, nonostante tutto, non vuole agire ingiustamente nei confronti del Santacruz.

Saturna dice addio a Puente Viejo e fugge con Mario, l’uomo di cui si è innamorata. Onesimo e Meliton sono sconfortati dall'improvvisa partenza. Raimundo è ostinatamente convinto che Severo sia innocente. Isaac accetta i denaro da Antolina pur non avendo alcuna fiducia in lei, gli restano dunque da trovare 1000 pesetas. Il Falegname decide di rivolgersi a Prudencio per chiedergli un prestito, ma non ha garanzie.

Elsa vorrebbe rifiutare il denaro di Antolina, ma sa do non avere scelta quindi accetta. Nel frattempo, analizzata l’impronta digitale ritrovata sugli esplosivi, Severo viene scagionato: non è la sua. Nonostante l'evidente prova di innocenza la Montenegro non sembra convinta.

Maria è profondamente depressa da quando ha scoperto dell’invalidità seguita all'attentato. Fernando prova a consolarla raccontandole di quando anche lui è stato costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Il Mesia cerca di darle forza dicendole di essere certo che tornerà a camminare e le consiglia di rivolgersi ad un medico esperto nelle disabilità motorie. Francisca rivela a Mauricio come agirà contro Severo Santacruz…

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.