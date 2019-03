Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 18 a domenica 24 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da domenica 17 a venerdì 22 marzo 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Lunedì 18 marzo 2019: Saul si costituisce

Tiburcio prova a distrarsi, ma è molto triste per l’assenza di Dolores. Saul decide di costituirsi ammettendo di essere responsabile dell'omicidio di Ignacio Valquero, padre di Julieta. Nel frattempo Raimundo riunisce i familiari per comunicare loro decisioni importanti.

Martedì 19 marzo 2019: Fernando continuerà a gestire gli affari di Francisca

Mentre Antolina sta parlando con Elsa la perfida bionda fa intuire a Isaac di aver subito un aggressione dalla Laguna. Quest’ultima, nel frattempo, è decisa a smascherare la rivale, dato che le nozze con Isaac sono ormai imminenti. Tiburcio frequenta Catalina. Raimundo informa tutti che Fernando continuerà a fare le veci di Francisca finchè la donna non si sarà rimessa.

Martedì 19 marzo ore 21.25 Rete 4: Saul viene scagionato

Carmelo fa convocare Saul al municipio per importanti comunicazioni. Amancio, il padre di Elsa, riesce a recuperare le lettere che Jesus ha scritto ad Antolina, dalle quali è chiaro il coinvolgimento dei due nell'attentato avvenuto in occasione del matrimonio della figlia. Saul riesce a dimostrare di avere ucciso Ignacio per legittima difesa e viene scagionato.

Mercoledì 20 marzo 2019: Julieta non si lascia intimidire da Prudencio

Antolina continua a ingannare Isaac sfruttando ogni occasione per metterlo contro Elsa. Julieta è grata al Mesia, il quale la mette in guardia rispetto a possibili rappresaglie da parte di Prudencio, effettivamente l'Ortega junior ribadirà a Julieta di dovergli ancora obbedienza, ma lei non si lascerà intimidire.

Giovedì 21 marzo 2019: Elsa prova a mandare a monte le nozze di Antolina e Isaac

Elsa interrompe il matrimonio tra Antolina e Isaac nel tentativo di convincere il Guerrero a non fidarsi dell'ex ancella, ha infatti le prove dei suoi crudeli imbrogli. Ma il ragazzo non accetta di starla a sentire e le intima di lasciare la chiesa.

Venerdì 22 marzo 2019: Gonzalo uccide Francisca

Donna Francisca viene lasciata da Raimundo con Fernando, ma inaspettatamente il Boss della Casona vedrà apparire il suo vecchio rivale in amore, Gonzalo, che con un colpo di pistola uccide a sangue freddo la donna.

Sabato 24 marzo 2019: Gonzalo e Fernando sono d'accordo

Gonzalo spara a Donna Francisca e, con l'aiuto di Fernando, mette in scena una farsa per far sembrare che sia morta nel sonno. Appena inizia a girare la voce della morte di Francisca, tutti si presentano alla Villa per fare le condoglianze e ricordare, nel bene e nel male, momenti trascorsi assieme alla signora. Nello stesso giorno, Antolina e Isaac si sposano. Lei è felicissima, lui al contrario vive con estrema angoscia il matrimonio con una donna che non ama.

