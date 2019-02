Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 18 a domenica 24 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 18 a domenica 24 febbraio 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Lunedì 18 febbraio 2019: Elsa scopre che suo padre è vivo

Elsa è decisa a lasciare Puente Viejo e in previsione del suo ritorno a casa, chiama al telefono l’amministratore della Tenuta. Dall'altro capo del filo però, risponde suo padre Amancio, creduto morto dalla Laguna. La scoperta lascerà sconvolgerà la ragazza!

Martedì 19 febbraio 2019: Fe accoglie Saul

Elsa ha un mancamento mentre è al telefono. Consuelo, Matias e Marcela, in pensiero per lei, cercano di convincerla a rimandare la partenza. Nel frattempo Saul trova accoglienza nella bottega di Fe.

Martedì 19 febbraio 2019 ore 21.25 Rete 4: Raimundo scopre dove è nascosta Francisca

Raimundo riesce a individuare il posto in cui è nascosta Donna Francisca. Adela è spaventata e Carmelo condivide le sue stesse paure; anche Severo è in pena per la sua amica e chiede a Meliton di cercare informazioni in paese riguardo allo stalker. Mauricio scopre che Saul è vivo ma, rispettando il patto con Fe e Julieta, mantiene il segreto. Elsa capisce di essere stata ingannata da Antolina. Il Segreto Anticipazioni 19 febbraio 2019

Mercoledì 20 febbraio 2019: Carmelo e Severo sulle tracce di Basilio

Dopo aver scoperto dell’evasione di Basilio, Carmelo e Severo comprendono di doversi fare giustizia da soli e organizzano un piano per incastrare lo stalker.

Giovedì 21 febbraio 2019: Fulgencio e Fernando contro Francisca

Fulgencio e Fernando riflettono su quale sarà l'epilogo della loro vendetta contro Donna Francisca. I due scrivono dunque l'atto conclusivo del loro piano per distruggere la Montenegro.

Venerdì 22 febbraio 2019: Antolina esplode contro Elsa

Antolina, messa sotto pressione da Elsa, rivela, in un impeto di rabbia, tutto il suo rancore e il risentimento nei confronti della ragazza. La sua vera natura verrà fuori e tutti si renderanno conto dell'odio che ha spinto l'ex ancella a rubare Isaac alla Laguna.

Domenica 24 febbraio 2019: Fulgencio pronto ad uccidere Francisca...

Elsa smaschera Antolina che la insulta senza mezzi termini. Marcela e Consuelo sono sconvolte dal comportamento di Antolina. Julieta insinua in Prudencio il dubbio che Fernando abbia scoperto i suoi imbrogli. La Guardia Civile trova il corpo di Basilio e Meliton ne informa Severo e Carmelo chiedendo loro di recarsi in Caserma per una deposizione. Fulgencio è deciso a uccidere sia Francisca che Raimundo, ma Fernando…

