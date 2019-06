Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Fernando uccide i rapitori di Emilia e Alfonso. Maria, mentre cerca di mettere al sicuro i genitori, nota che Emilia è incinta. Un attimo prima di allontanarsi dal nascondiglio, Francisca appare lasciando sconvolto Fernando che si troverà a fare i conti con un "fantasma" pronto a sparare. Fernando capisce allora di essere stato preso in giro da tutti quanti. Francisca, convinta da Raimundo, fortunatamente non spara al Mesia.

Fernando non riesce proprio a capire come Gonzalo abbia potuto accettare di prestarsi alla messinscena della morte della Dark Lady, dunque sente di essere stato ingannato da tutti, ma soprattutto da Maria. Isaac esplode contro Elsa. Nel frattempo Emilia e Alfonso sono costretti a tornare a Parigi perché ancora ricercati per l’omicidio di Perez De Ayala; prima di farlo però, vogliono dare un ultimo abbraccio a Matias, Marcela e la piccola Camelia. Il ragazzo, impulsivamente, chiederà ai genitori di poterli seguire in Francia, ma poi desiste.

Maria avvisa che Beltran ed Esperanza arriveranno presto a Puente Viejo. Dopo una apparizione in piazza, Francisca va in municipio da Carmelo e Severo. la Dark Lady svela anche a loro di essere viva ma non solo, minaccia di riaccendere presto la guerra. Fernando non riesce a perdonare Maria per bugie che gli ha raccontato e dice di volere lasciare Puente Viejo. Il Mesia consiglia a Prudencio di seguirlo.

Julieta, nel frattempo, è convinta che qualcuno la stia pedinando e ne parla con Consuelo. Isaac accetta un appuntamento con Elsa, ma soltanto per dirle che vuole stare con Antolina. Julieta racconta a Consuelo dei suoi sospetti, ma minimizza convinta che l'agitazione sia dovuta solo alle imminenti nozze con Saul. La ragazza, poco dopo, trova però uno scialle (dono degli amici de Las Lagunas) macchiato di pece e teme il peggio.

Grazie ad Anacleto Totana, Irene ottiene un importante lavoro in un quotidiano spagnolo. Francisca viene assalita da terribili incubi e Raimundo ha paura per la sua salute. Antolina inscena una nuova aggressione da parte di Elsa in piazza, ma questa volta Consuelo è pronta a difendere la poverina. Dopo vari temibili segnali, Julieta e Saul si convincono che Prudencio stia cercando di sabotare le loro nozze. Maria riceve una brutta notizia: Esperanza e Beltran sono rimasti coinvolti in un incidente automobilistico…

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16.40.