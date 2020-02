Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 per la terza settimana del mese di febbraio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Maria, decisa a scoprire la verità, somministra a Dori un farmaco per rivolgerle - in stato di dormi-veglia - alcune domande su Clara. Severo chiede a Carmelo di farlo partecipe dei suoi piani contro Fernando.

Maria, temendo per la sua incolumità, con un pretesto manda a chiamare Irene alla quale chiede aiuto consegnandole di nascosto una lettera. La Castaneda incarica Irene di indagare su una donna di nome Clara e i suoi bambini, in quanto teme per la loro incolumità. Le due donne si passano informazioni in segreto.

Garcia Morales accetta un incontro con Fernando e Carmelo; a causa di una lite, il Leal abbandona a metà l'appuntamento. In questo modo Fernando resta da solo con il sottosegretario ed è chiaro che i due sono segretamente complici. Lola ha come l’impressione che qualcuno le stia alle calcagna: Prudencio è nuovamente nel mirino di Pablo Armero, un temibile usuraio.

Berengario vuole dare una mano ad Esther per saldare i suoi presunti debiti; per questa ragione decide di utilizzare l’eredità della sua facoltosa famiglia. Gli abitanti di Puente Viejo intanto, rifiutano il rimborso che offre loro Garcia Morales in cambio delle loro case, manca però pochissimo alla costruzione del bacino e all'inondazione della città.

Si viene inoltre a sapere che il politico è lo zio di Maria Elena, la defunta moglie di Fernando. Quest’ultimo è riuscito a convincere il politico che la nipote è morta per colpa degli abitanti di Puente Viejo.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.