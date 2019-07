Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Elsa, non vedendo alla locanda il dottor Alvaro, va a cercarlo all'ospedale e lì lo trova ferito e dolorante dopo l'aggressione subita la sera precedente. Elsa continua a prendersi cura di Alvaro, ma vorrebbe andare a chiedere aiuto, il medico però glielo impedisce. Nel frattempo Saul e Julieta sono molto agitati, temono qualche brutto imprevisto e che le nozze vadano a monte per colpa degli uomini di Molero, del resto Eustaquio si è presentato alla bottega da Fe e ha minacciato gli sposi.

Meliton teme che la bevanda di Hipolito e Onesimo possa essere nociva. Dolores rivela ad Antolina che Elsa e Alvaro hanno passato la notte insieme all'ospedale. Fernando, con lo scopo di fare colpo su Maria, organizza alla Villa una proiezione per i bambini. Francisca è preoccupata e non vuole che la figlioccia si riavvicini al suo ex marito.

Mentre Julieta fa le prove dell'abito, Saul va da Raimundo per invitarlo al matrimonio. L’elisir per la memoria di Onesimo e Hipolito non sembra non funzionare con Adela e Carmelo. Alvaro confessa ad Elsa di aver contratto un debito con uno strozzino per comprare dei medicinali necessari a salvare la vita di trentasei bambini portoghesi affetti dal morbillo. La Laguna, poco dopo, scopre delle voci messe in giro da Dolores su una presunta storia tra lei e il dottore.

Isaac, istigato da Antolina, affronta Alvaro minacciandolo di stare lontano da Elsa. Carmelo e Severo offrono a Julieta e Saul una scorta che vegli su di loro durante la cerimonia. Nonostante qualche attimo di tensione, tutto fila liscio. Francisca non gradisce la partecipazione di Maria alla nozze in compagnia di Fernando.

Isaac dice a Matias che non si fida di Alvaro e le sue paure aumentano quando scopre che il medico è stato picchiato da alcuni malviventi. Elsa, intano, si confida con il dottore raccontando della sua relazione con Isaac e della rottura dopo la gravidanza di Antolina, poi gli offre il denaro necessario per saldare il debito con lo strozzino. L’uomo, sembra titubante, ma alla fine accetta. Matias discute con Isaac e gli fa presente che è giusto che Elsa si rifaccia una vita.

L’elisir venduto da Onesimo e Hipolito ha l'effetto di far emergere terribili ricordi del passato. Raimundo impedisce a Francisca di interferire nell'amicizia tra Fernando e Maria, soprattutto ora che Esperanza e Beltran si sono affezionati a lui. L’arrivo di Roberto Sanchez, un amico cubano di Maria, mette a rischio il piano di conquista di Fernando, il quale, si troverà a fare i conti con una incontrollabile gelosia.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.