Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 14 a sabato 19 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la terza settimana di ottobre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 14 a sabato 19 ottobre 2019 alle ore 16.10 su Canale 5:

I sovversivi si radunano in piazza perchè vogliono cacciare la maestra, ma i paesani scendono al fianco di Adela. Francisca consiglia a Prudencio di consegnare i soldi a Severo. Nel frattempo viene recapitata una falsa lettera di Roberto da Cuba; mentre un telegramma giunge da Roma: Saul e Julieta sono arrivati in Italia.

Donna Francisca, con la sua autorità, mette in fuga gli uomini che si sono ribellati contro Adela. Inviata da Elsa e Consuelo, Marcela si reca da Antolina con lo scopo di far ragionare la Ramos, la quale, continua a sottolineare di essere stata truffata da Alvaro che ha manomesso la sua cartella clinica. Maria offre il suo aiuto ad Adela e Irene per aprire una fondazione dedicata alle donne, ma Carmelo, certo che dietro ci sia la Montenegro, rifiuta il suo supporto e la scaccia.

Francisca ordina a Prudencio di inviarle i documenti delle proprietà di Severo, ma l’Ortega le dice di no, ricordandole di essere lui l’usuraio. Isaac insiste affinché Juanote racconti tutta la verità davanti ad Elsa, Matias, Marcela, Carmelo, Adela e Don Berengario per usare le loro testimonianze, in caso l’uomo muoia, nel processo per l’annullamento delle nozze con Antolina.

Severo e Carmelo hanno un aspro confronto riguardo ai presunti problemi economici del Santacruz. Maria accetta di occuparsi delle prime riunioni della Fondazione; Marchena informa Prudencio delle chiacchiere che circolano a Puente Viejo sul conto di Lola. Irene dà a Severo una notizia che lo sconvolgerà: il prezzo del riso è sceso drasticamente. Il Santacruz si rende conto di non poter ripagare il debito contratto con l’Ortega e di essere prossimo al fallimento.

Antolina scompare e Isaac si libera della sua roba donandola a Berengario: se la moglie non tornerà entro un paio di giorni, potrà darle ai poveri. Stanco di tenere i suoi sentimenti nascosti, va da Elsa e si dichiara dicendole di andare a vivere con lui. Francisca interviene alla riunione della fondazione delle donne, stupendo tutte le presenti con il suo discorso. Irene e Severo temono il fallimento e ad indagare per scoprire cosa è accaduto al prezzo del riso.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.