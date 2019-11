Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 11 a sabato 16 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per la seconda settimana del mese di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 11 a sabato 16 novembre 2019 alle ore 16.10 su Canale 5:

Onesimo e Meliton continuano a corteggiare Saturna sfidandosi tra loro. Il dottor Zabaleta visita Maria e si accerta che gli arti inferiori rispondano agli stimoli. Francisca e Raimundo con molto tatto informano Maria della sua paralisi alle gambe. Maria non si rassegna ad una vita da invalida.

Severo è molto preoccupato per la presenza di un testimone nelle indagini sull'esplosione della bomba. Il dottor Zabaleta riesce a salvare la vita e la vista a Matias. Severo è riuscito a convincere famiglia e amici della sua innocenza, ma l'uomo teme che le impronte sull'ordigno possano comunque condurre al colpevole, quindi a lui. Dolores accusa Gracia e Hipolito di nasconderle qualcosa.

Zabaleta informa Isaac ed Elsa di aver individuato un luminare di Madrid capace di risolvere il problema cardiaco della ragazza con un’operazione a cuore aperto. Effettivamente il consulto con lo specialista da speranza alla coppia: Elsa può salvarsi grazie ad un operazione, ma il costo è di 4.000 pesetas. Con lo scopo di aiutarli, Adela organizza una colletta tra gli abitanti di Puente Viejo.

Per conquistare Saturna, Onesimo e Meliton si scontrano a duello. Nel frattempo Adela e Irene vanno a fare visita a Maria, ma Francisca glielo proibisce. Tiburcio, teso per l’imminente duello tra Onesimo e Meliton, chiede l'aiuto di Carmelo e don Berengario, ma poi scopre che i due pretendenti hanno l'intenzione di sfidarsi con delle pistole ad acqua.

Grazie al denaro raccolto, Elsa e Isaac hanno le prime 1.000 pesetas, per aumentare la somma Matias organizza in piazza la proiezione del film in cui ha recitato Mariana. Francisca non può dimostrare che Severo sia coinvolto nell'attentato, ma decide comunque di condannare a morte l’imprenditore quindi elabora un piano con l’aiuto di Mauricio.

Raimundo, comprese le intenzioni della donna, affronta Francisca e le fa sapere che impedirà ogni sua azione contro il Santacruz almeno finchè non ne verrà dimostrata la colpevolezza. Durante la proiezione del film organizzata da Matias, Antolina ritorna a Puente Viejo. Dolores sospetta che Hipolito e Gracia vogliano lasciare Puente Viejo e per questo medita di rapire Belen.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.