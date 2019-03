Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 11 a domenica 17 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 11 a domenica 17 marzo 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Lunedì 11 marzo 2019: Elsa salva Antolina

Antolina ha tentato il suicidio, fortunatamente Elsa riesce a farla vomitare così da espellere le erbe velenose che ha assunto. La Laguna si sente in colpa dell'estremo gesto dell'ex ancella che, nel frattempo, inizia ad avere le convulsioni. Julieta, Saul e Mauricio trovano un accordo con Fernando per liberare Raimundo e Francisca.

Martedì 12 marzo 2019: il bambino di Isaac e Antolina sta bene

Adela si sente male, ma soccorsa da Carmelo e Irene, viene subito sottoposta ad esami clinici. Il Dottor Zabaleta tranquillizza Isaac: Antolina non ha perso il bimbo e sta bene. Fernando intanto, spiega a Mauricio il suo piano per tirare fuori i due anziani dalla clinica di Fulgencio.

Martedì 12 marzo 2019 ore 21.25 Rete 4: Isaac costretto ad allontanare Elsa

Antolina è fuori pericolo, ma il dottor Zabaleta continua a tenerla sedata per favorirne la guarigione. Un infermiere del sanatorio sembra aver instaurato un rapporto di fiducia con Raimundo. Prudencio nutre molti dubbi nei confronti di Juieta, Fernando e Mauricio. Consuelo crede che quella di Antolina sia solo una messinscena per obbligare Isaac a sposarla. Isaac, nel frattempo, temendo che Antolina possa ripetere lo sconsiderato gesto, chiede a Elsa di andare via da casa loro.

Mercoledì 13 marzo 2019: Situazione incandescente tra gli Ortega

Onesimo tenta in tutti i modi di vendere le sue radio. Mauricio, intanto, si assicura che Prudencio e Saul si rincontrino, ovviamente tra i due ci sarà un nuovo scontro. Il maggiore degli Ortega ordinerà così al fratello di farsi da parte e non intromettersi nel piano per liberare Francisca e Raimundo. La situazione si fa incandescente.

Giovedì 14 marzo 2019: Isaac decide di sposare Antolina

Isaac, intimorito da un eventuale nuovo tentativo di suicidio da parte di Antolina, decide di tornare sui suoi passi e sposare la ragazza, pur sapendo che questo causerà immenso dolore a lui ed Elsa.

Venerdì 15 marzo 2019: Raimundo rischia l'elettroshock

Antolina è felice della nuova proposta di Isaac di sposarlo. La situazione si fa pericolosa per Raimundo: Fulgencio vuole condurre esperimenti su di lui con le scariche elettriche ad alta intensità.

Domenica 17 marzo 2019: Fernando uccide Fulgencio

Mauricio, Saul e Julieta riescono a liberare e trarre in salvo Raimundo e Francisca. Fernando, lasciando tutti sconvolti, uccide Fulgencio. Consuelo, provocata da Antolina, le rivela chiramente tutto il suo disprezzo.

Scopri tutte le news e le anticipazioni riguardanti Il Segreto