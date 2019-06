Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 10 a sabato 15 giugno 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 10 a sabato 15 giugno 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Nonostante sia precipitata giù da un dirupo, Antolina non è riuscita nel suo intento di abortire. Nel frattempo la povera Elsa, viene accusata da tutti gli abitanti di Puente Viejo di essere la responsabile della rovinosa caduta dell'ex ancella. La ragazza ribadirà anche a Don Anselmo, durante la confessione, di non aver attentato alla vita della “nemica”.

Lamberto corre dal padre Eustaquio e racconta che Saul l'ha minacciato con una pistola. Il Molero dichiara guerra all’Ortega e a Julieta, prossimi alle nozze. Elsa prega Matias di mettere una buona parola per lei con Isaac e aiutarla ad incontrarlo per chiarirsi.

Antolina, cerca di portare a termine il suo piano, percuotendosi la pancia con un tagliere e inizia ad urlare appena vede del sangue. Fernando decide di non presentarsi con il denaro nel luogo indicato dai rapitori di Emilia e Alfonso: teme infatti che si tratti di un trappola. Maria e Raimundo cercano disperatamente di fargli cambiare idea.

Zabaleta è fuori città e Antolina viene soccorsa da Alvaro Fernandez, un medico di origini italiana. Elsa, all'oscuro di quanto stia accadendo, continua a sostenere che l'avversaria ha in realtà finto di essere incinta. Ma Matias e Marcela sopraggiungono con una notizia sconvolgente, Antolina ha una pericolosa emorragia.

Un uomo misterioso giunge a Puente Viejo e inizia ad interrogare tutti gli abitanti sullo “spirito natalizio”. Maria si offre di andare a liberare Emilia e Alfonso; Fernando, temendo per lei, decide di recarsi dove gli hanno indicato i rapitori. Raimundo e Mauricio, tuttavia, non riescono a fermare Francisca nascosta nelle segrete della villa.

Alvaro non riesce a salvare il bimbo di Antolina; Isaac, distrutto, è costretto a dare la notizia alla moglie, che reagisce urlando e accusando Elsa di questa terribile disgrazia. La Laguna, parlando con Consuelo, dice di essere convinta che Antolina si sia buttata apposta dal dirupo per procurarsi un aborto; l’anziana le consiglia di stare attenta a fare supposizioni e soprattutto di non rivelarle a nessuno.

Fernando fa fuori i rapitori di Emilia e Alfonso. Maria, una volta messi in salvo i genitori, si accorge che Emilia è incinta. Prima che i quattro riescano a lasciare il nascondiglio, Francisca compare davanti ai loro occhi e minaccia Fernando con una pistola. Incredulo nel vedere la Montenegro viva, Fernando comprende di essere stato ingannato da tutti quanti.

Raimundo riesce fortunatamente a convincere Francisca a non fare del male al Mesia. Più tardi, Fernando non riesce a capire come anche Gonzalo si sia prestato alla messinscena della morte della dark lady ma si sente tradito soprattutto da Maria. Isaac si infuria con Elsa. Emilia e Alfonso devono rientrare a Parigi perché sono ancora ricercati per l’omicidio di Perez De Ayala; prima di farlo però, vogliono vedere per l'ultima volta Matias, Marcela e la piccola Camelia…

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 16.4