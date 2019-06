Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 1 a venerdì 5 giugno 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Alvaro ed Elsa lavorano fianco a fianco per curare i malati che hanno contratto la varicella, ma tra i due non corre buon sangue soprattutto dopo che il dottore ha apostrofato la Laguna "assassina di bambini” per l'aborto procurato ad Antolina. Pochi attimi prima del Sì, Julieta è scomparsa e Saul è convinto che non si sia allontanata di sua spontanea volontà. Gonzalo torna a Puente Viejo: Fernando teme che il Castro riveli della somma che gli ha offerto per abbandonare la sua famiglia.

Mentre Francisca e Gonzalo hanno un confronto, Fernando aspetta di poter parlare anche lui al suo rivale. Alvaro rimprovera Elsa per il suo operato e la Laguna sbotta. Antolina e Isaac rientrano a Puente Viejo dopo un viaggio e la donna fa subito infuriare Matias per le parole sul conto Elsa che tanto si sta prodigando per Marcela e Camelia colpite dalla varicella. Saul chiede a Prudencio se è stato lui a far sparire Julieta.

Maria, nel frattempo, vuole iscrivere Beltran ed Esperanza alla scuola del municipio e chiede ad Adela che, nonostante Francisca, accetta. I sospetti di Saul su Prudencio sono fondati, è stato lui a rapire Julieta con la complicità di Mauricio. Gonzalo dice a Fernando che manterrà la sua promessa, dire addio per sempre a Maria, Esperanza e Beltran ma gli giura che tornerà subito se dovesse fargli del male. Antolina si scusa con Matias per aver parlato male di Elsa, ma lui la caccia dalla locanda. La donna allora cerca l'appoggio di Isaac, ma invano. Gonzalo dice addio a Maria e ai bambini.

Gli ammalati stanno pian piano migliorando ma le condizioni di Camelia sono ancora preoccupanti. Alvaro, intanto, inizia a provare attrazione per Elsa. Saul si mette sulle tracce di Prudencio, ma Severo gli dice che, in base alle sue investigazioni, il fratello non può essere colpevole del rapimento o della sparizione della Uriarte. Quest’ultima cerca disperatamente di fuggire dalla casa in cui è stata rinchiusa da Prudencio e Mauricio.

Alvaro accetta l’aiuto di Dolores, che vuole stare vicino a Tiburcio. Antolina organizza una serata romantica per Isaac, che fa l’amore con lei. Il Guerrero, il mattino dopo si pente e pensa ad Elsa. Raimundo propone a Fernando di occuparsi dei conti della villa, ma il Mesia vuole che sia Maria a chiederglielo. Consuelo chiede a Francisca se è coinvolta nella sparizione della nipote, ma la Montenegro nega. Saul scopre il capanno dove è prigioniera Julieta e la libera, ma Lamberto Molero e i suoi uomini sono in agguato: iniziano a sparare dei colpi di fucile contro i due sposi…

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.