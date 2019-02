Il Segreto Anticipazioni: da domenica 3 a venerdì 8 marzo 2018

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Il Segreto in onda da domenica 3 a venerdì 8 marzo 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Saul, dopo aver ottenuto indicazioni da Mauricio, va alla ricerca di Raimundo e donna Francisca. Raimundo scopre che Fulgencio ha avuto un ruolo nel rapimento della moglie. Il cugino della Montenegro lascia intendere a Raimundo che sia lui che Francisca sono nelle sue mani e che intende vendicarsi. Le crisi di Fernando sono sempre più frequenti.

L'atteggiamento di Adela non convince Carmelo che la invita ad essere sincera; il sindaco scopre così che la moglie è in pericolo di vita. Saul rientrato dal suo viaggio non è riuscito a scoprire nulla sul luogo in cui sono nascosti Raimundo e Francisca. Elsa è sicura che Antolina nasconda un pericoloso segreto di cui Isaac è all'oscuro e per questo rifiuta di partire con il padre Amancio. La Laguna, aiutata da Consuelo, riesce ad intrufolarsi a casa di Antolina e Isaac e trova una lettera d’amore, indirizzata all'ex ancella, scritta da Jesus. Elsa rivela a Consuelo che Antolina e suo fratello Jesus avevano una relazione.

Don Anselmo consiglia ad Isaac di non nascondersi e di andare a parlare con don Amancio. Carmelo inizia a preoccuparsi per la sparizione di Francisca e Raimundo. Julieta si mette a cercare tra le cose di Fernando e trova una fotografia di Maria. La donna viene però scoperta dal Mesia, che reagisce in malo modo. A Puente Viejo sopraggiunge Armando, il marito di Magdalena, e tutti si rendono immediatamente conto che l'uomo è identico a don Berengario.

Isaac riflette sui sentimenti che prova per Antolina e prende la decisione di non sposarla, certo che non riuscirà mai ad amarla. Hipolito e Onesimo partono con il progetto di “Radio Mirañar”. Gli infermieri dell’istituto psichiatrico dividono Francisca da Raimundo. Saul, Mauricio e Julieta hanno un faccia a faccia con Fernando, i tre pretendono di sapere dove si trova la coppia.

Antolina è sconvolta dalla decisione di Isaac di non sposarla. Fernando risponde dicendo di star proteggendo Francisca e Raimundo e di aver bisogno di tempo per risolvere la questione. Severo e Irene vengono informati della situazione di Adela, ma promettono di continuare a trattarla normalmente. Carmelo, sente di dover aiutare la compagna in ogni modo. Oltretutto il Santacruz, riceve una preoccupante telefonata.