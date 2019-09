Il Segreto Anticipazioni: da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per gli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre 2019 alle ore 16.10 su Canale 5:

Elsa comunica a tutti gli invitati che il suo matrimonio non verrà celebrato. Alvaro l'ha lasciata. Isaac corre dalla Laguna per consolarla, dopo aver saputo da Matias quanto successo. Antolina è furiosa per la fuga del dottorino, che è stato in grado di fregare tutti. Elsa, in lacrime, consegna a Marcela dei gioielli affinché il banchetto nuziale venga comunque pagato.

Elsa è disperata per essere stata così crudelmente ingannata dall'uomo che credeva l'amasse. Isaac continua a starle vicino ma lei sembra non essere in grado di riprendersi. Il Guerrero è pronto a vendicare l'onore della sua amata e parte alla ricerca di Alvaro. Saul è intenzionato a prendersi la colpa dell'omicidio dei Molero. Sarà così in grado di fuggire con Julieta. Carmelo e Don Berengario non sono convinti ma Adela li spinge ad accettare. Prudencio conferma a Raimundo che vuole lasciare la villa.

Roberto è intenzionato a lasciare Puente Viejo. È infatti consapevole che Francisca, benché abbia promesso di non farlo, tenerà di interferire con la vita di Maria e di conseguenza condizionerà pure la sua. Organizza così un'altra fuga con la Castañeda e i suoi figli, Esperanza e Beltran. Chiama così una misteriosa persona al telefono, che le dice di essere pronta ad aiutarlo. Il suo comportamento desterà però dei sospetti. Isaac continua le ricerche di Alvaro mentre Elsa si dispera ancora. Saul fa capire a Cifuentes di sapere chi è l'assassino di Lamberto ed Eustaquio. Il ragazzo però chiede al sergente qualche giorno prima di rivelargli tutto.

Il comportamento di Roberto desta sospetti anche in Raimundo. L'Ulloa crede che il ragazzo stia tramando qualcosa. Francisca comprende che Prudencio vuole lasciare la villa e gli dà il suo consenso. L'Ortega può così presentarsi da Matias e rivelargli di essere lui il misterioso uomo che vuole comprare la bottega di Fe. Nonostante Matias non sia molto convinto, la vendita va a buon fine.

Elsa e Antolina si incontrano e la tensione tra loro, nonostante la Laguna si sia legata ad Alvaro, è ancora molto evidente. Mauricio scopre Roberto mentre fa la chiamata al misterioso uomo che potrà aiutarlo. Trova così i biglietti che il Sanchez ha acquistato per il viaggio per Cuba e corre a riferirlo a Francisca. La matrona, furiosa, pensa a un piano per liberarsi di lui una volta per tutte. Elsa intanto si sente male; ha un attacco di nervi. Irene dà un prezioso consiglio ad Adela per aiutare Julieta e Saul.

Francisca ha scoperto le vere intenzioni di Roberto e ha già pensato a un modo per liberarsi di lui. Fa così in modo di restare da sola con lui alla Villa e lo chiama nel suo studio, per offrirgli una cioccolata, che si rivelerà avvelenata. Una volta svelatogli che sta per morire, costringe Roberto a scrivere una lettera d’addio a Maria. Solo così lei gli darà l'antidoto. Isaac trova Alvaro, che ha due scottanti rivelazioni da fargli: ha già speso i soldi di Elsa e quando sua moglie Antolina ha perso il bambino era incinta di soli tre mesi. Isaac capisce che non era di certo lui il padre della creatura mai nata.

Mauricio deve nascondere in tutta fretta il corpo di Roberto e decide di seppellirlo nelle catacombe. A Maria viene detto che il suo amico è partito e la donna è molto stupita che lui non le abbia detto nulla. Julieta e Saul annunciano a tutti che presto la loro imminente partenza da Puente Viejo. Prudencio comincia a lavorare alla bottega di vini ed assume Antonio Marchena che - dietro alcune casse - trova il quaderno dell'Ortega e lo legge. Isaac torna a Puente Viejo, pronto ad affrontare Antolina.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.