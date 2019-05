Il Segreto Anticipazioni: da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Maria continua a voler fare di testa sua e non ascolta i consigli di Raimundo. Fernando incarica un investigatore per indagare sulla morte dei figli di Gonzalo e Maria: Esperanza e Beltran. Antolina continua ad avvelenare Elsa, nel tentativo di toglierla di mezzo prima possibile. Marcela e Consuelo dopo un confronto riescono a chiarirsi. Nasce la bimba di Gracia e Dolores, finalmente nonna, è al settimo cielo. Consuelo dopo una visita ad Elsa, decide di portarla via da casa di Antolina. Poi contatta Zabaleta e lo informa che la ragazza potrebbe essere stata avvelenata dall'ex ancella e lo prega di visitarla. Julieta riesce ad ottenere l'appoggio di tutti gli abitanti de Las Lagunas contro i Molero.

Le analisi del sangue di Elsa rivelano che non è stata avvelenata, intanto, chiede a Matias di aiutarlo ad incontrare la Laguna. Marcela, d’accordo col marito, tenta di distrarre Antolina ma lei non ci casca. In risposta, l'ex ancella organizza una cena in cui invita Matias e Marcela e coglie l'occasione per accusare Elsa di aver messo tutti quanti contro di lei. Per chiudere la questione delle terre de Las Lagunas, Eustaquio Molero si dichiara disponibile ad acquistarle ad un prezzo molto più elevato del loro valore. Severo, consapevole di poter così risolvere tutti i suoi problemi economici, è tentato dalla proposta del cinico imprenditore. Irene nel frattempo, decide di vendicarsi di Anacleto scrivendo un reportage contro di lui.

Maria ammette di fronte a Fernando che Esperanza e Beltran sono ancora vivi e approfitta della confidenza venutasi a creare al fine di sapere se sia lui il responsabile del sequestro di Emilia e Alfonso. Il Mesia conferma il suo coinvolgimento. Poi, pentito, chiede a Prudencio di contattare i rapitori, ma quest’ultimi, inaspettatamente, non riconoscono l'autorità del Mesia. Antolina racconta che Elsa ha problemi mentali, ma non riuscendo a convincere gli amici, rivela di un vecchio ricovero di Elsa in una clinica psichiatrica.

Julieta ha paura che Severo accetti la proposta di Molero: il Santacruz, fortunatamente, deciderà di portare avanti la sua lotta in nome degli abitanti de Las Lagunas. Fernando comunica a Maria e Raimundo che Alfonso ed Emilia non sono nascosti lontano da Puente Viejo. Severo dice a Molero che non vuole il suo denaro e il criminale va su tutte le furie e giura vendetta…

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 16.40.