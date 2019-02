Il Segreto Anticipazioni: da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Il Segreto in onda da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Elsa smaschera Antolina che la insulta senza mezzi termini. Marcela e Consuelo sono sconvolte dal comportamento di Antolina. Julieta insinua in Prudencio il dubbio che Fernando abbia scoperto i suoi imbrogli. La Guardia Civile trova il corpo di Basilio e Meliton informa Severo e Carmelo chiedendo loro di recarsi in Caserma per una deposizione. Fulgencio è deciso a uccidere sia Francisca che Raimundo, ma Fernando si oppone.

Antolina tenta di giustificare la sua reazione contro Elsa ma Marcela non riesce a crederle. Grazie all'aiuto di Consuelo, la Laguna incontra Isaac in un posto isolato. Poco prima di lasciare l'ospedale, Adela scopre dal dottor Iglesias di essere in pericolo di vita a causa di alcune schegge della pallottola rimaste conficcate nel suo cervello.

Marcela, dice sinceramente ad Antolina ciò che pensa del suo matrimonio con Isaac. Elsa non si spiega come Isaac possa conoscere i particolari della morte di sua madre ed è certa che sia stata Antolina a riferirglieli. La Laguna sospetta che l’ex ancella abbia avuto una storia con suo fratello Jesus.

Poco dopo, Elsa resta sconvolta dall'arrivo in locanda di suo padre Amancio, creduto morto. Adela prega il medico di non rivelare a Carmelo delle sue condizioni di salute, nel frattempo donna Magdalena scompare improvvisamente da Puente Viejo e don Berengario è in pensiero. Julieta cerca di convincere Saul a restare nascosto ancora per un po’, in attesa di scoprire dove sono finiti Francisca e Raimundo.

Pur di andare contro Elsa, Antolina rivela a Amancio che sta per sposare Isaac. L'uomo è sconvolto dalla inaspettata notizia. Amancio, dopo aver riflettuto meglio sul da farsi, prega Elsa di seguirlo e tornare a casa. Fernando riesce a fermare Fulgencio evitando che uccida Francisca e Raimundo, anche se lo psichiatra non sembra voler rinunciare alla sua vendetta. Donna Magdalena è scomparsa senza lasciare tracce.

Scopri tutte le news e le anticipazioni riguardanti Il Segreto