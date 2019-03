Il Segreto Anticipazioni: da domenica 24 a venerdì 29 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da domenica 24 a venerdì 29 marzo 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Gonzalo spara a Donna Francisca e, con l'aiuto di Fernando, mette in scena una farsa per far sembrare che sia morta nel sonno. Appena inizia a girare la voce della morte di Francisca, tutti si presentano alla Villa per fare le condoglianze e ricordare, nel bene e nel male, momenti trascorsi assieme alla signora. Nello stesso giorno, Antolina e Isaac si sposano. Lei è felicissima, lui al contrario vive con estrema angoscia il matrimonio con una donna che non ama.

Julieta teme che la morte di Francisca non sia da imputare a cause naturali come vuole far credere Fernando e riferisce a Saul che una domestica ha sentito il rumore di uno colpo di pistola provenire dall'ufficio della Montenegro. I due però, preferiscono per il momento tacere i loro sospetti, anche se domandano - ottenendo un rifiuto da Raimundo - di poter vedere il feretro di Francisca.

Gonzalo partecipa alla veglia funebre di Francisca, fingendo di non essere a conoscenza della morte della donna, nonostante la triste situazione non si lascia scoraggiare e accusa la defunta della fine dei suoi bambini, Esperanza e Beltran, morti in un rovinoso incendio che ha distrutto la casa di Cuba dove viveva con Maria. Isaac rifiuta di fare l’amore con Antolina e così i novelli sposi non consumano il loro matrimonio.

Meliton ritrova don Amancio, ferito e incosciente, in seguito all'incidente che ha avuto col cavallo mentre si recava a Puente Viejo. Julieta insiste affinché Raimundo permetta a lei e Saul di vedere il corpo di Francisca; l’anziano, anche se in disaccordo, accetta alla fine di mostrare il corpo della donna disteso nella bara. Un flashback renderà chiaro ai fan come la morte della Montenegro sia stata in realtà solo inscenata.

Elsa scopre le gravi condizioni del padre e prega Matias e Marcela di poterlo ospitare alla locanda, dove lei e Consuelo provvederanno a curarlo. Antolina, intanto, racconta ad Isaac di doversi racare da un'amica, in procinto di partorire. Fernando è in ansia perché ha mentito pur di coprire Gonzalo e teme che il suo nervosismo sia percettibile. Consuelo dice ad Elsa di tentare di capire perché Amancio ha deciso di tornare a Puente Viejo.

Gonzalo si reca da Fernando ma viene scoperto da Prudencio, che comincia ad avere sospetti. Convinto da Adela a raccontare la verità, Severo confessa di aver perso tutte le sue imprese e di essere ormai in bancarotta. La Campuzano conforta il marito chiarendogli di non essere interessata al denaro. Gracia ha paura che la complicità tra Tiburcio e Catalina possa trasformarsi in qualcosa di più. Saul nota che Raimundo non ha dormito nella sua stanza e ne parla con Julieta...

