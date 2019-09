Il Segreto Anticipazioni: da domenica 22 a sabato 28 settembre 2019

Anticipazioni TV

Tutte le trame della soap spagnola per l'ultima settimana di settembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da domenica 22 a sabato 28 settembre 2019 su Canale 5 alle 16.10.

Raimundo si sente in colpa per quello che è successo a Julieta. Crede che non le sarebbe mai successo niente se non l'avesse cacciata dalla Villa. Tiburcio informa Dolores e Onesimo che presto a Puente Viejo arriverà il leone Pancho e che ha intenzione di tenerlo con lui alla locanda. Don Berengario e Raimundo impediscono a don Anselmo di togliersi la vita evitando una disgrazia.

Antolina si infuria quando scopre che Alvaro ed Elsa si tratterranno a Puente Viejo dopo il loro matrimonio. La Ramos va a protestare dal dottore, ma Alvaro minaccia di rivelare a Isaac che abortì un feto non di sei mesi, ma di appena dodici settimane, il che proverebbe che quando si sposò non era incinta.

Julieta rivela finalmente a Saul della violenza subita da Eustaquio e Lamberto Molero: Saul la bacia e le promette di starle accanto per sempre. Pancho fugge prima di arrivare in città e i Miranar sono costretti a cercarlo. Don Anselmo addolorato per quanto causato con la sua deposizione, sente la necessità di parlare con il Vescovo quindi decide di lasciare Puente Viejo per un ritiro spirituale. Saluta i suoi amici a malincuore, ma gli promette che non si tratta di un addio.

Elsa nutre dei dubbi sull'acquisto dei territori di Jesusina e ciò preoccupa Alvaro, che ha già pianificato tutto con i suoi complici. Fortunatamente Elsa ci ripensa e dà ad Alvaro una delega con la quale disporre di tutte le sue proprietà. Dolores, nel frattempo, insospettita dal lusso delle nozze della Laguna, fa insinuazioni sui due sposini.

Francisca dice a Mauricio di tenere Fernando sotto controllo. Nel frattempo, il Mesia saluta Maria e Raimundo pronto a lasciare la città. Il sergente Cifuentes perquisisce le case di Carmelo e di don Berengario ma non trova alcuna prova che li colleghi all'omicidio dei Molero. Alvaro parte per chiudere la compravendita dei terreni, con Elsa si vedranno all'altare. Fernando prima di lasciare la città chiede a Roberto di poter visitare la tenuta de La Habana. Sanchez accetta ma Francisca lo mette in guardia dicendogli di recarsi all'appuntamento con una pistola. Mauricio però trama per mandare a monte il piano di Francisca.

Un acquirente misterioso vuole comprare il negozio di Fe e Matias decide di incontrarlo. Le insinuazioni di Dolores sul conto di Elsa mettono in agitazione Marcela e Consuelo che temono che Alvaro sia interessato solo ai soldi di Elsa. Poco dopo una lettera inviata ad Elsa, in cui Alvaro confessa la fuga e il furto dell'eredità, conferma i sospetti. Elsa è disperata.

Mauricio avverte Fernando del piano di Francisca, spingendo il Mesia a fuggire. La Montenegro nervosa se la prende con Prudencio e gli ordina di non lasciare la villa. Onesimo, Dolores e Tiburcio, dopo tante ricerche scoprono che il leone è tornato al circo. Saul vuole addossarsi la colpa della morte dei Molero e Julieta condivide, anche se è consapevole che dopo dovranno fuggire lontano.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.