Il Segreto Anticipazioni: da domenica 17 a venerdì 22 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da domenica 17 a venerdì 22 marzo 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Mauricio, Saul e Julieta riescono a liberare e trarre in salvo Raimundo e Francisca. Fernando, lasciando tutti sconvolti, uccide Fulgencio. Consuelo, provocata da Antolina, le rivela chiaramente tutto il suo disprezzo. Più tardi, l'ex ancella si trova a dover fare i conti con le domande di Elsa, che le chiede come fa a sapere del modo in cui è morta sua madre. Saul si rivolge alla guardia civile pronto a fare chiarezza sulla morte di Ignacio Valquero, il padre naturale di Julieta.

Raimundo, non accetta il consiglio del dottor Zabaleta, riguardo ad un ricovero in clinica di Francisca. Mentre Antolina sta parlando con Elsa la perfida bionda fa intuire a Isaac di aver subito un aggressione dalla Laguna. Quest’ultima, nel frattempo, è decisa a smascherare la rivale, dato che le nozze con Isaac sono ormai imminenti. Amancio, il padre di Elsa, riesce a recuperare le lettere che Jesus ha scritto ad Antolina, dalle quali è chiaro il coinvolgimento dei due nell'attentato avvenuto in occasione del matrimonio della figlia. L’uomo parte subito in direzione di Puente Viejo.

Don Berengario e don Anselmo invitano Gracia ad essere più attenta alla strana amicizia tra Tiburcio e Catalina. Grazie all'intervento di Fernando, Saul riesce a dimostrare di avere ucciso Ignacio per legittima difesa e viene scagionato. Julieta è grata al Mesia, il quale la mette in guardia rispetto a possibili rappresaglie da parte di Prudencio. Più tardi, Julieta e Saul decidono di presentarsi insieme alle nozze di Isaac e Antolina.

Severo è sconvolto da una brutta notizia: le sue aziende sono fallite ed è rimasto senza un soldo. Elsa interrompe il matrimonio tra Antolina e Isaac e convince il Guerrero a leggere una missiva di Julieta; il ragazzo rifiuta e le intima di lasciare la chiesa. Amancio tenta di raggiungere disperatamente Puente Viejo e, dopo aver perso l’autobus, acquista un cavallo da uno sconosciuto, ma l’animale, durante il viaggio, si imbizzarrisce causando un terribile incidente per Amancio. Raimundo lascia Francisca nelle mani di Fernando…