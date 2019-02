Il Segreto Anticipazioni: da domenica 17 a venerdì 22 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Il Segreto in onda da domenica 17 a venerdì 22 febbraio 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Antolina rivela ad Elsa delle sue imminenti nozze con Isaac e la invita a lasciare Puente Viejo. Nel frattempo Meliton dovrà affrontare una inaspettata evasione, lo scaltro stalker di Adela è riuscito a scappare di prigione. L'ispettore è quindi costretto ad informare subito Adela e Carmelo che sono estremamente preoccupati.

Prudencio, convinto di incontrare Julieta, si reca nel luogo indicatogli da Fernando; nel frattempo la ragazza, nascosta dietro ad una roccia, prende la mira pronta a sparargli. A salvare Prudencio interviene Saul, il ragazzo è vivo e riesce a fermare Julieta.

Elsa ha un mancamento mentre è al telefono. Consuelo, Matias e Marcela, in pensiero per lei, cercano di convincerla a rimandare la partenza. Saul trova accoglienza nella bottega di Fe. Raimundo riesce a individuare il posto in cui è nascoste Donna Francisca. Adela è spaventata e Carmelo condivide le sue paure; anche Severo è in pena per la sua amica e chiede a Meliton di cercare informazioni in paese.

Mauricio scopre che Saul è vivo ma, rispettando il patto con Fe e Julieta, mantiene il segreto. Dopo aver scoperto dell’evasione di Basilio, Carmelo e Severo comprendono di doversi fare giustizia da soli e organizzano un piano per incastrare lo stalker. Fulgencio e Fernando riflettono su quale sarà l'epilogo della loro vendetta contro Donna Francisca. In un momento di rabbia, Antolina rivela tutto il suo odio e il risentimento che prova per Elsa.

Scopri tutte le news e le anticipazioni riguardanti Il Segreto.