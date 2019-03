Il Segreto Anticipazioni: da domenica 10 a venerdì 15 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da domenica 10 a venerdì 15 marzo 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Adela è arrabbiata perché è stata presa in sua assenza una nuova maestra alla scuola. Tiburcio intanto è sempre più depresso per l’assenza di Dolores e Gracia e cerca l’aiuto di don Anselmo e don Berengario, ma il “gigante” è inconsolabile. Isaac annulla le nozze, ma arriva una lettera di Antolina, cosa dirà in cui lascia intendere che vuole suicidarsi.

Antolina ha provato ad ammazzarsi, fortunatamente Elsa riesce a farla vomitare così da espellere le erbe velenose che ha assunto. La Laguna si sente in colpa dell'estremo gesto dell'ex ancella che, nel frattempo, inizia ad avere le convulsioni. Raimundo riesce a procurasi da un infermiere i medicinali per far scendere la febbre a Francisca. Fernando intanto, spiega a Mauricio il suo piano per tirare fuori i due anziani dalla clinica di Fulgencio.

Adela si sente male e viene subita sottoposta a esami clinici. Il Dottor Zabaleta tranquillizza Isaac: Antolina non ha perso il bimbo e sta bene, anche se sembra necessario continuare a mantenerla sedata. Elsa, in pena per come sono andate le cose, fa un passo indietro e dice a Isaac che deve tornare da Antolina sia per impedirle che tenti nuovamente il suicidio, sia per stare accanto al suo bambino. Il Guerrero a quel punto, prega Elsa di lasciare Puente Viejo.

Chiamata da Gracia, arriva all’emporio Catalina, l’ex donna barbuta del Circo, con lo scopo di consolare Tiburcio. Severo non racconta ad Irene e Carmelo dei problemi che ha con le sue aziende. Elsa acconsente a lasciare Puente Viejo, ma teme che Antolina abbia manipolato nuovamente tutto a suo vantaggio. Isaac, nel frattempo, chiede scusa ad Antolina e, dicendole di voler tornare con lei e che è pronto a sposarla.

Prudencio ha indagato sul conto di Fernando e ha scoperto che il Mesia, oltre ad essere ricoverato per molto tempo con Fulgencio in una clinica psichiatrica, ha provato diverse volte il suicidio. Mauricio, poco più tardi, si assicura che Prudencio e Saul si rincontrino, ovviamente tra i due ci sarà un nuovo scontro. Il maggiore degli Ortega ordina così al fratello, che non crede ai suoi occhi vedendolo vivo, di farsi da parte e non intromettersi nel piano per liberare Francisca e Raimundo. Julieta, invece, giura vendetta all'ex marito sia per lei che per Saul.

