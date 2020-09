Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 9 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.40 su Canale5, Isabel nota un particolare che sino a ora le era sfuggito. Suo figlio Adolfo, appena fidanzatosi con Rosa, guarda con amore e desiderio la sorella della sua fidanzata: Marta. La Marchesa capisce che tra i due ragazzi c'è qualcosa di più di un semplice rapporto d'affetto e sembra approvare un'eventuale relazione tra i due. Intanto la famiglia Miranar organizza la veglia funebre per Onesimo ma Gunther non sembra credere che il suo “nemico” sia davvero morto e si presenta alla celebrazione.

Anticipazioni Il Segreto: Pablo deve lasciare la Casona

Carolina è a pezzi! Il suo Pablo deve lasciare la Casona il prima possibile. Don Ignacio è riuscito a trovare un modo per salvare la vita del ragazzo ma il prezzo da pagare è alto: i due innamorati si devono dire addio. La piccola di casa Solozobal sta cercando di farsene una ragione ed è stata costretta a rivelare alle sue sorelle il suo tormento. Rosa e Marta sono stupite di quanto sta succedendo e sono preoccupate per la loro sorellina. Purtroppo però sembra che le cose debbano andare proprio così... non c'è speranza!

Isabel scopre il segreto di Adolfo e Marta in questa puntata de Il Segreto del 9 settembre 2020

Rosa racconta di Pablo e Carolina ad Adolfo e il De Los Visos vorrebbe fare qualcosa per aiutare la sua futura cognata. Per questo lui e la marchesa si recano alla Casona per mostrare il loro sostegno alla famiglia Solozobal e al giovane ragazzo, che rischia la sua vita. Mentre attendono l'arrivo di Rosa nel salone, compare Marta. Adolfo saluta con grande affetto la ragazza e Isabel si rende conto che tra suo figlio e la figlia maggiore di Don Ignacio, c'è ben altro che un semplice rapporto da cognati.

Anticipazioni Il Segreto: Isabel spinge Adolfo a dirle la verità sul suo amore per Marta

Alla Marchesa non sono sfuggiti gli sguardi d'intesa tra Adolfo e Marta e il suo istinto di donna e di mamma le fa capire che suo figlio sta nascondendo i suoi veri sentimenti. Una volta rimasti di nuovo soli, Isabel pungola il giovane per sapere cosa provi davvero per la primogenita di Don Ignacio e rassicura il figlio di approvare il suo eventuale amore nei suoi confronti e di volerlo sostenere nelle sue scelte. Poi però, appena arriva Rosa, chiude la conversazione e torna a essere una suocera amorevole.

Il Segreto Trame Anticipazioni 9 settembre 2020: Gunther non crede che Onesimo sia morto

Onesimo si è messo nei guai e per riuscire a sfuggire ai Nazisti – che lo cercano per vendicarsi di lui – ha inscenato la sua morte. Il maldestro ragazzo, aiutato da Mauricio e dalla sua famiglia – organizza il suo funerale ma Gunther – il tedesco arrivato a Puente Viejo per farlo fuori – non crede alla sua dipartita e decide di partecipare alla veglia funebre organizzata in onore del Miranar.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.