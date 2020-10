Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 9 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap, vedremo Don Ferdinando furioso con i Miranar. L'ultima invenzione dei due cugini ha causato un grave danno al povero prete...

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto della puntata del 9 ottobre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Adolfo non riesce a dimenticare Marta, e Mauricio è preso dal ritorno di donna Francisca. I Miranar pregano di scampare all'ira di don Filiberto.

Adolfo è ancora profondamente innamorato di Marta. Nella Puntata de Il Segreto del 9 ottobre 2020

Dopo la decisione di Marta di lasciare la fabbrica e dedicarsi completamente al Consiglio Comunale, Adolfo ha ceduto alle pressione di Tomas ed è tornato alla miniera. Ha dovuto però escogitare un nuovo piano per avvicinare la giovane, ha infatti pensato ad un accordo con Il Sindaco, gestito proprio dalla Salozabal. Nel frattempo Isabel ha continuato a trascorrere del tempo con Rosa. Secondo la Marchesa: "una ragazza educata, ma priva della bellezza e del garbo della sorella". Parole pronunciate davanti ad Adolfo con lo scopo di spingere il ragazzo ad ammettere finalmente il suo interesse per Marta. Eppure lui non cede, non intende infatti far sapere a sua madre ciò che realmente prova. Ma cosa avrà in mente? Si sarà davvero arreso al suo destino: sposare Rosa rinunciando alla donna che ama, Marta?

Il Segreto Anticipazioni: Mauricio si tormenta per il rifiuto di Donna Francisca

Mauricio è addolorato e la colpa è di Donna Francisca. La matrona ha rifiutati di ricevere il suo ex capomastro a L'Habana e il Godoy non riesce a spiegarsi il perché di questo grande rifiuto. Il poverino, felice di sapere la sua padrona di nuovo a Puente Viejo, si è precipitato a salutarla senza però ottenere neanche il permesso di vederla un solo istante. Per Mauricio è un evento catastrofico. Il poveretto è rimasto talmente deluso da non riuscire più a svolgere le sue normali attività. Non si presenta infatti alla riunione del consiglio comunale, indetta a Puente Viejo, per far arrivare in paese un nuovo medico, finendo per deludere non solo i consiglieri ma anche gli stessi cittadini di Puente Viejo.

Il Segreto Anticipazioni: Don Filiberto è scomparso. Tutta colpa dei Miranar!

Don Filiberto sembra essersi improvvisamente dileguato. Il povero prete non si fa vedere in giro da giorni ed è restio ad incontrare i suoi fedeli. Le persone più vicine affermano di averlo visto fuori di sé, ma cosa sarà capitato? La colpa ancora una volta è dei cugini Miranar e della loro ultima invenzione, una nuova pasta dentifricia. Il sacerdote infatti, dopo aver fatto da cavia, si ritrova ad avere i denti completamente colorati di azzurro.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.