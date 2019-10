Il Segreto Anticipazioni 9 ottobre 2019: Isaac ripudia e svergogna Antolina!

Anticipazioni TV

Isaac si presenta a casa con i referti medici del dottor Zabaleta. Con i documenti in mano, sbugiarda e svergogna Antolina.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 9 ottobre 2019, Severo ha bisogno di denaro e chiede a Prudencio un prestito mentre Isaac smaschera Antolina davanti a tutti e mostrando il referto del dottor Zabaleta. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Severo si indebita con Prudencio in questa puntata de Il Segreto del 9 ottobre 2019

Per Severo Santacruz si prospettano momenti davvero bui. Il Santacruz continua infatti ad avere guai con la sua risaia. Dopo essere riuscito nella bonifica, deve affrontare ancora un volta problemi con la piantagione e stavolta le sue finanze non bastano. È così costretto a rivolgersi a Prudencio, per un prestito, con la speranza di potergli restituire il denaro il prima possibile. Una mossa azzardata quella di Severo, che si è rivolto proprio alla persona più vicina alla sua eterna nemica Francisca. La Montenegro ha ancora una volta piegato ai suoi voleri l'Ortega e – una volta scoperto del prestito al Santacruz – non si lascerà scappare l'occasione di prendersi finalmente la sua vendetta.

Isaac sbugiarda e svergogna Antolina ne Il Segreto

Le rivelazioni di Alvaro hanno colto nel segno. Isaac, corso a Puente Viejo di corsa, ha attaccato Antolina, pronto a scoprire la verità sul suo conto. Per trovare le prove necessarie a sbugiardare la sua folle moglie, il Guerrero ha chiesto aiuto al dottor Zabaleta. È lui infatti il solo a potergli procurare le analisi che attestino che la ragazza non era incinta al momento delle loro nozze e che abbia partorito un figlio non suo. E così succede! Il falegname si presenta a casa, in occasione di una cena in cui sono presenti anche Marcela e Matias e con il referto medico in mano, svergogna Antolina. Rivela a tutti che la ragazza, quando ha abortito, era incinta di non oltre dodici settimane. Il figlio non poteva essere suo e lei lo ha tradito e ingannato. Antolina nega tutto ma stavolta nessuno le crede.

