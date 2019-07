Il Segreto Anticipazioni 9 luglio 2019: Elsa lascerà Puente Viejo?

Anticipazioni TV

Elsa è decisa a lasciare Puente Viejo nonostante Tiburcio cerchi di convincerla a rimanere. Il medico informa Saul e Julieta che Prudecio sta per morire.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 9 luglio 2019, Prudencio è in fin di vita dopo aver salvato Julieta dai proiettili di Lamberto. Saul è molto preoccupato. Tiburcio regala a Elsa un barattolo di caramelle alla violetta per ringraziarla e convincerla a rimanere a Puente Viejo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Canale5.

Prudencio sta per morire in questa puntata de Il Segreto di martedì 9 luglio 2019

Prudencio ha fatto un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ha protetto Julieta con il suo corpo, evitando che la ragazza venisse colpita dai proiettili sparati da Lamberto e i suoi scagnozzi. Le condizioni del ragazzo sono gravissime. Il dottore invita Saul e Julieta a prepararsi al peggio, perfino alla morte del giovane. Saul è disperato! Nonostante tutto quello che è successo con suo fratello, l'affetto che li lega è sempre molto forte. Nel frattempo Dolores stressa chiunque incontri parlando continuamente di sua nipote.

Elsa vorrebbe lasciare di nuovo Puente Viejo

Dopo la parentesi come infermiera - eroina, Elsa torna al suo antico proposito: lasciare per sempre Puente Viejo. La Laguna ha capito infatti di non poter rimanere a lungo in paese e non vuole più essere additata come l'assassina di bambini. La rivalità – ormai diventata odio – con Antolina, si è trasformata in qualcosa di insopportabile e anche quando Tiburcio, per ringraziarla, le regala un barattolo di caramelle alla violetta e la invita a rimanere, la ragazza si dice decisa ad andarsene. Intanto anche Isaac fa lo stesso regalo a sua moglie.

