Il Segreto Anticipazioni 9 giugno 2020: Ignacio mette sotto pressione Adolfo

Anticipazioni Riassunto della puntata de Il Segreto in onda su Canale5. Trama della Soap episodio del 9 giugno 2020.

Nelle anticipazioni de Il Segreto, della puntata di domani – martedì 9 giugno 2020 – il mistero di Isabel si infittisce. Antonita scopre che la strana lettera d'amore che la sua padrona ha ricevuto qualche tempo prima, è sparita. Che fine ha fatto e perché non si trova più, proprio ora che Francisca è fuori di sé a causa della mancata vendita della Casona. Intanto Hipolito fa ritorno a Puente Viejo e Adolfo fa visita a casa Solozobal, dove lo aspetta Ignacio, pronto a capire le sue intenzioni con la figlia. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Anticipazioni Il Segreto: Dov'è finita la lettera misteriosa di Isabel?

Il mistero sulla Marchesa e sulle sue reali intenzioni a Puente Viejo si infittisce. La strana lettera arrivata all'Habana qualche tempo prima, è sparita. Antonita si rende conto della sua mancanza in una delle sue giornate di pulizie e capisce che Isabel sta nascondendo qualcosa. È molto strano infatti che la missiva sia sparita proprio quando Ignacio ha deciso di non vedere più la Casona, mandando fuori di senno Francisca. Nelle trame è ormai chiaro che si tratta di una lettera d'amore, scritta dal vero amore della De Los Visos... ma chi è quest'uomo e cosa centra con la Montenegro?

Anticipazioni Il Segreto: Adolfo sotto giudizio!

Ignacio è stato costretto a dare la sua benedizione a Rosa e Adolfo. Il Solozobal ha capito che il pugno duro con sua figlia non ha funzionato, anzi ha spinto sempre più la ragazza a fare secondo il suo desiderio. Ormai convinto di non poter più impedire quest'unione, convoca Adolfo. Il ragazzo dovrà rispondere ad alcune domande prima di entrare nella sua casa. Per il De Los Visos non sarà facile affrontare Ignacio, non dovendogli mentire. Ha infatti sì intenzione di sposare Rosa ma il suo cuore appartiene e Marta. Intanto Hipolito fa ritorno a Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto: Rosa e Adolfo presto sposi mentre Marta...

Adolfo è costretto a prendersi le sue responsabilità. Dopo la notte d'amore passata con Rosa, è questa l'unica soluzione. Don Ignacio sarà così costretto a benedire i due ragazzi, salvando l'onore di sua figlia. Il giovane De Los Visos non è però per nulla felice di sposare Rosa, visto che il suo cuore appartiene a Marta. È ormai chiaro che l'amore tra i due sarà impossibile, tanto più che Ramon ha deciso di farsi avanti – anche se in preda all'alcol – e di chiedere la mano di Marta a suo cugino.

