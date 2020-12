Il Segreto Anticipazioni 9 dicembre 2020: Manuela e Ignacio in ansia. Loro sanno di cosa è capace Donna Begona!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 9 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Isabel, Donna Begoña, la moglie di don Ignacio Solozabal, fa ritorno a Puente Viejo, dopo essere stata dimessa da una clinica austriaca. Sembra stare bene, ma Manuela e don Ignacio temono un peggioramento. Donna Isabel tenta si convincere Adolfo a non sposare Rosa, ma lui insiste i nome del bambino che Rosa porta in grembo.

Il Segreto Anticipazioni: Donna Begoña torna a Casa

Un telegramma ha informato dell'arrivo di Donna Begoña, la Signora Solzabal, a lungo ricoverata in una clinica austriaca a causa di gravi disturbi mentali, sembra finalmente guarita e pronta a rientrare a casa giusto in tempo per le nozze di Rosa. La Villa è in fermento e Marta, Carolina e Rosa non vedono l'ora di riabbracciarla. Ignacio e Manuela invece, sono un po' preoccupati, ma quando la donna varca la soglia, ogni timore svanisce: Begoña è in ottime condizioni!

Grande festa alla Villa per il ritorno di Donna Begoña, le ragazze sono contentissime e Ignacio e Manuela vengono rincuorati dalle ottime condizioni della Signora: lucida e affabile. Non bisogna però abbassare la guardia, Governante e Marito sanno di cosa è capace la donna quando la sua mente è offuscata, ma Marta, Carolina e Rosa, in questo momento, sono troppo entusiaste per poterle frenare. Per il bene delle sue figlie, Ignacio ha intenzione di dare alla Ex un'occasione, ma con Manuela è già d'accordo: bisogna tenerla d'occhio!

Il Segreto Anticipazioni: Isabel tenta di convincere Adolfo a non sposare Rosa

Donna Isabel è preoccupata per il suo adorato figlio Adolfo, il ragazzo insiste caparbiamente per sposare Rosa, nonostante i chiari segni di squilibrio dimostrati dalla ragazza. Adolfo non la ama e ha ben chiaro in mente il fatto che Rosa abbia qualche rotella fuori posto, ma porta in grembo il suo bambino e non ha intenzioni di abbandonarla, viste soprattutto la sua condizioni. Inutili saranno dunque le parole di Isabel che, con fare materno, cercherà di persuaderlo a rinunciare alle nozze.

