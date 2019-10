Il Segreto Anticipazioni 8 ottobre 2019: Francisca ha nuovi ordini per Prudencio...ecco quali

Anticipazioni TV

Isaac chiede aiuto a Zabaleta per annullare il matrimonio con Antolina mentre Francisca chiede a Prudencio un grande favore.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 8 ottobre 2019, Isaac vuole annullare il matrimonio con Antolina e il dottor Zabaleta gli fornisce un valido aiuto: la prova che la ragazza non era incinta al momento delle loro nozze. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Isaac chiede aiuto a Zabaleta per smascherare Antolina nella puntata de Il Segreto dell'8 ottobre 2019

La perfida Antolina ha le ore contate! Finalmente la verità sul suo conto è venuta a galla e nessuno potrà più aiutarla. Alvaro ha confessato a Isaac di aver scoperto che la sua adorata mogliettina ha finto di essere incinta prima delle loro nozze e che il bambino da lei perso, era il frutto di una relazione extraconiugale. Il Guerrero ha così fatto ritorno a Puente Viejo, al culmine dell'ira e pronto a regolare i conti con lei. Per poter annullare il loro matrimonio, Isaac ha però bisogno di prove e chiede aiuto al dottor Zabaleta. Il medico è il solo a potergli fornire le analisi che possono confermare che Antolina ha mentito. Il Guerrero potrà annullare il suo matrimonio e tornare da Elsa, l'unica donna che ha veramente amato. Ma la Laguna, dopo tanto tempo e dopo le tante umiliazioni subite, accetterà di riaprire il suo cuore al suo ex compagno? Di certo la bella ereditiera non ha mai nascosto di provare ancora dei forti sentimenti per Isaac ma sarà disposta a dargli un'altra opportunità?

Francisca ha nuovi ordini per Prudencio ne Il Segreto

Prudencio ha comprato la bottega di Fe e ha cominciato una nuova attività lontano da Villa Montenegro. Ma Francisca non ha nessuna intenzione di lasciar andare il suo pupillo e di perdere i suoi preziosi servigi. Si presenta così per la prima volta nel suo negozio, per chiedergli qualcosa di veramente importante. La Montenegro ha nuovi ordini per lui: Prudencio dovrà fornirle tutte le informazioni possibili sugli abitanti di Puente Viejo. Il ragazzo ancora una volta si piega al volere della sua signora!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10