Il Segreto Anticipazioni 8 novembre 2019: Elsa fugge da Puente Viejo mentre Francisca...

Isaac sorprende Elsa mentre sta fuggendo da Puente Viejo mentre Francisca medita vendetta contro chi ha organizzato l'attentato alle nozze di Fernando.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 8 novembre 2019, Isaac sorprende Elsa mentre sta per fuggire da Puente Viejo mentre Carmelo e Irene indagano sul colevole dell'attentato al matrimonio di Fernando e Maria Elena. Francisca è furiosa e e vuole scovare al più presto il responsabile di quanto accaduto alla sua Maria. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Elsa tenta di fuggire da Puente Viejo in questa puntata de Il Segreto dell'8 novembre 2019

Elsa ha deciso di lasciare Isaac, dopo essere venuta a conoscenza di avere un grave problema cardiaco. La ragazza temendo di morire, allontana il suo amato per evitare di farlo soffrire. Ma il Guerrero non ci sta ed è certo che sia successo qualcosa alla sua fidanzata. È infatti strano che proprio ora che loro due possono vivere la loro vita insieme, la Laguna faccia dietro front. Elsa comincia così a organizzare la sua fuga da Puente Viejo ma purtroppo per lei, il falegname la sorprende mentre si sta preparando a partire.

Francisca medita vendetta ne Il Segreto

L'attentato in cui ha perso la vita Maria Elena, ha scosso il paese profondamente. Fernando è una maschera di dolore e piange la scomparsa della sua amata moglie. Carmelo e Irene decidono che è venuto il momento di trovare il responsabile e Severo comincia a sospettare che l'ordigno esploso al ricevimento di nozze sia quello fatto realizzare per colpire Francisca. La Montenegro medita vendetta. Chiunque sia il colpevole la dovrà pagare cara. Così la matrona e il sindaco si confrontano su chi tra loro debba occuparsi della faccenda. Il Santacruz sarà ancora nel mirino di Donna Francisca Montenegro?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16.10.