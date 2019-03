Il Segreto Anticipazioni 8 marzo 2019: Fernando promette di liberare Francisca

Nella puntata de Il Segreto di venerdì 8 marzo 2019, Fernando confessa che sta proteggendo Francisca e Raimundo ma di aver bisogno di tempo per risolvere la questione. Il Mesia è disposto a collaborare con Julieta e chiede a tutti di fidarsi di lui. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Fernando ha salvato la vita a Francisca e Raimundo ma non ha potuto nulla contro i piani di Fulgencio. Il terribile psichiatra vuole vendicarsi della Montenegro e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Fernando collaborerà con Julieta in questa puntata de Il Segreto dell'8 marzo 2019

Fernando è ormai uscito allo scoperto, rivelando di essere coinvolto del rapimento di Donna Francisca. Ora però che anche Raimundo è finito nelle mani dell'alleato del Mesia, Fulgencio, Julieta e gli altri hanno deciso di affrontare il nuovo padrone della Casona faccia a faccia. Fernando rivela di aver salvato Francisca e il marito e di essere disposto a collaborare a fermare lo psichiatra, solo in cambio della fiducia di tutti. Salverà la matrona e la riporterà a casa ma ha bisogno di tempo.

Mauricio non crede a Fernando

Fernando, Julieta e Saul collaboreranno per riportare Francisca e Raimundo a casa, fermando Fulgencio. Mauricio però continua a non fidarsi del Mesia, convinto che stia giocando ancora sporco. Non è bastato infatti che abbia raccontato di come ha salvato la matrona, servono altri fatti e il capomastro decide di tenere sotto controllo ogni sua mossa.

