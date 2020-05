Anticipazioni TV

Don Ignacio è furioso con sua figlia e le impedisce di continuare a frequentare Adolfo. Inigo intanto cerca di convincere Isabel ad ascoltare le richieste dei minatori.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – venerdì 8 maggio 2020 – Rosa e Adolfo sono stati scoperti. Si inaspriscono i rapporti tra Don Ignacio e sua figlia dopo che l'imprenditore ha capito che la ragazza ha una tresca con Adolfo De Los Visos. Il Solozobal - furioso - le impedisce di continuare a frequentarlo. La giovane obbedirà al padre o continuerà la sua storia d'amore con il figlio di Isabel? Intanto Onesimo cerca lavoro alla miniera ma senza ottenere il posto mentre Inigo tenta di convincere Isabel a mettere in sicurezza le sue miniere, per evitare lo sciopero degli operai. La marchesa però non lo ascolta. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Anticipazioni Il Segreto: Don Ignacio costringe Rosa a lasciare Adolfo

Il tradimento di Rosa è inaccettabile per Don Ignacio. Sua figlia, nonostante quello che le è stato raccontato, ha cominciato a frequentare Adolfo, primogenito di Isabel. L'imprenditore non può permettere che la ragazza continui la sua tresca con il figlio della sua acerrima nemica. Non si tratta infatti soltanto di onore ma Don Ignacio teme che il De Los Visos faccia il doppio gioco per conto della sua perdita madre. Rosa soffre terribilmente della decisione di suo padre e a nulla servono le preghiere di Marcela e Urrutia, che vogliono aiutare la ragazza. Le anticipazioni de Il Segreto ci lasciano intendere che la bella Rosa non seguirà alla lettera gli ordini del padre e che continuerà a lasciarsi andare tra le braccia dell'affascinate rampollo. Il triangolo amoroso tra lei, Adolfo e Marta non sarà quindi di facile risoluzione.

Isabel si rifiuta di mettere in sicurezza le miniere in questa puntata de Il Segreto dell'8 maggio 2020

Inigo cerca di far ragionare Isabel. Il pericolo dello sciopero si fa sempre più vicino e la De Los Visos rischia di veder scatenarsi contro di lei la furia degli operai. Nonostante le preoccupazioni e i consigli del suo fidato collaboratore, la marchesa non accetta di piegarsi alla volontà dei suoi lavoratori. Ha in mente un piano e non lascerà che niente e nessuno si metta contro di lei. Intanto Onesimo, appena tornato a Puente Viejo, cerca lavoro alla miniera ma non ottiene il posto. Sconsolato torna a casa.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.