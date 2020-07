Il Segreto Anticipazioni 8 luglio 2020: Martin non è figlio di Angustias e Pepa ha le prove...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata de Il Segreto dell'8 luglio 2020: Pepa mette le mani sulla Cartella Clinica di Angustias. Ora può dimostrare che non è la madre di Martin!

Vediamo cosa ci riservano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata dell'8 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale5 alle 15.45: Pepa cerca la prova che Martin sia suo figlio, la cartella clinica di Angustias potrà confermare i suoi sospetti. Mentre il paese è in trepidante attesa di dare il via alla degustazione di una novità gastronomica (il dado da brodo), Don Raimundo scopre che il prestito per la sua taverna è stato bloccato. La perfida Donna Francisca sembra aver vinto ancora una volta. La Montenegro tiene sotto scacco anche Soledad, sua figlia, sa che la ragazza farà un passo falso pur di salutare il suo grande amore Juan…

Il Segreto: Pepa spera di dimostrare la maternità di Martin grazie alla Cartella clinica di Angustias

Dopo aver sottratto al Dottor Julian della carta intestata, Pepa, con l'aiuto di Emilia, ha falsificato un permesso per fare visita ad Angustias e si è intrufolata nella sua stanza. La moglie di Tristan, in totale stato confusionale, non se ne è neppure accorta, Pepa può dunque portare avanti indisturbata il suo piano: rubare la cartella clinica di Angustias. Ma cosa spera di trovare in quei documenti? Ovviamente Pepa confida di potere dimostrare, grazie alle carte, che la Castro non è la vera madre di Martin...

Raimundo scopre che il suo prestito è stato congelato, nella puntata de Il Segreto dell'8 luglio 2020

Mentre la città è in fermento per l'attesa degustazione di brodo, Don Raimundo deve fare i conti con un'amara delusione. Francisca, nonostante la negligenza dei suoi scagnozzi, in particolare Don Pietro, è riuscita a far fallire il piano dell'uomo. L'Ulloa scoprirà infatti di non aver ottenuto il prestito richiesto alla banca per i lavori alla taverna. Si arrenderà oppure deciderà di lottare contro la potente Signora di Puente Viejo?

Il Segreto: Francisca contro Soledad!

La perfida Montenegro tiene sotto scacco anche su figlia Soledad, scoperta la tresca con Juan attende un passo falso della ragazza. Juan ha ricevuto l'offerta di una borsa di studio a Parigi. E' una grande occasione per il giovane che finalmente potrà affrancarsi dalla famiglia Montenegro, ma accettare significherà allontanarsi da Soledad, il ragazzo è propenso ma vuole ovviamente parlarne con la fidanzata. Francisca però è pronta ad impedire l'ultimo incontro tra i due innamorati!

