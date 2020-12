Il Segreto Anticipazioni 8 dicembre 2020: Isabel fa una concessione a Tomas in cambio del suo silenzio!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 8 dicembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Tomas insiste per sapere chi è il padre di Adolfo. Isabel per mettere a tacere il figlio con una inaspettata concessione...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata dell'8 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Isabel, dopo aver inavvertitamente rivelato a Tomas che il padre di Adolfo non è Simon Castro, approva con gioia il progetto di ammodernamento della miniera del figlio, lo stesso a cui prima si opponeva; in cambio, gli chiede di dissuadere Adolfo e fare in modo che non sposi Rosa. Donna Begoña, la moglie di don Ignacio Solozabal, fa ritorno a Puente Viejo

Il Segreto Anticipazioni: Tomas scopre che Adolfo non è suo fratello, ma solo il suo fratellastro!

Tomas, stufo di essere l'eterno secondo, affronta sua madre, colpevole di aver sempre preferito a lui suo fratello Adolfo. Lei, va su tutte le furie e incapace di controllarsi, gli confessa averlo sempre odiato per via di suo padre, rivelandogli così inavvertitamente che lui e suo fratello Adolfo sono figli di due uomini diversi, dunque sono solo fratellastri.

Isabel cerca di distogliere Tomas dalle sue indagini! Nella Puntata de Il Segreto dell’8 dicembre 2020

Tomas è sconvolto vuole sapere tutto, se Adolfo non è foglio di Simon Castro, chi è davvero suo padre? Isabel non ha intenzione di rivelare l'identità del padre di Adolfo a Tomas e per persuadere il figlio a non fare ulteriori domande, cercherà di tenerlo impegnato in altro modo: Tomas potrà portare finalmente avanti i lavori di ammodernamento della miniera a cui teneva tanto. Ovviamente la concessione verrà accompagnata da una richiesta: Tomas dovrà convincere suo fratello a non sposare Rosa!

Il Segreto Anticipazioni: Begoña torna a Casa. Sarà guarita?

Un telegramma ha informato dell'arrivo di Donna Begoña, la Signora Solzabal, a lungo ricoverata in una clinica austriaca a causa di gravi disturbi mentali, sembra finalmente guarita e pronta a rientrare a casa giusto in tempo per le nozze di Rosa. La Villa è in fermento e Marta, Carolina e Rosa non vedono l'ora di riabbracciarla. Ignacio e Manuela invece, sono un po' preoccupati, ma quando la donna varca la soglia, ogni timore svanisce: Begoña è in ottime condizioni!

