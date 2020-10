Il Segreto Anticipazioni 7 ottobre 2020: Mauricio con il cuore a pezzi! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 7 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap, Mauricio ha il cuore a pezzi dopo che Francisca si è rifiutata di riceverlo a L'Habana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto della puntata del 7 ottobre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Mauricio è inconsolabile. Francisca non ha accettato di vederlo e il Godoy, offeso e arrabbiato per il gesto della sua signora, non si dà pace. Neppure la vicinanza e l'affetto di Marcela e Matias riescono a lenire la sua profonda tristezza. Ma perché la Montenegro non ha voluto riceverlo a L'Habana?

Mauricio con il cuore a pezzi in questa puntata de Il Segreto del 7 ottobre 2020

Il segreto di Francisca è stato ormai svelato. La Montenegro si trova a Puente Viejo, ospite di Donna Isabel, una sua lontana parente. Alla notizia, Mauricio si è subito messo in marcia per raggiungere l'Habana e rivedere finalmente la sua amata signora. Al suo arrivo alla tenuta Francisca si è però rifiutata di riceverlo, ferendolo nel profondo del suo cuore. Il Godoy non riesce a capacitarsi di quanto è successo e cerca di capire come mai la Montenegro non abbia voluto vederlo.

Il Segreto Anticipazioni: Marcela e Matias cercano di consolare Mauricio

Mauricio è offeso e arrabbiato con Francisca, per il trattamento che la Montenegro gli ha riservato. Il Godoy non riesce a capire come mai la sua signora non abbia voluto vederlo e la sua profonda delusione non trova alcuna consolazione. Neanche Marcela e Matias riescono a calmarla nonostante gli stiano costantemente vicino. Mauricio ignora che Donna Francisca abbia un piano in mente e che per il momento non possa ancora uscire del tutto allo scoperto, neanche con il suo più fidato amico.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca sospetta di Isabel

Francisca vuole a tutti i costi recuperare le sue terre, ora in possesso di Ignacio Solozobal. È per questo che, ormai da diverso tempo, si tiene nascosta a casa di Isabel. Il suo segreto è però ormai stato scoperto e a Puente Viejo, circola la voce del suo ritorno. Ma quel che è peggio è che la Montenegro comincia a capire di aver mal riposto la sua fiducia nei confronti della sua lontana parente. Francisca ha scoperto che Isabel le ha mentito più volte, nascondendole addirittura che il suo amato Raimundo era venuto a cercarla. La Dark Lady è sulla difensiva, ormai certa di avere dei nuovi nemici da affrontare.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.